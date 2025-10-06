Twaalf partijen – herintreders, volhouders en nieuwelingen

Sinds 2012 houdt Sargasso bij hoeveel nieuw elan middels de Tweede Kamerverkiezingen de politieke arena in Den Haag wil bestormen. We zagen in juli al vijf, later nog eens vier ambitieuzen zich melden bij de Kiesraad.

Uiteindelijk leverden 32 partijen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Behalve de 15 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, deden dus 17 andere partijen een poging door te stoten naar het stembiljet.

Dat lukte er maar twaalf, want na controle van de lijsten en waarborgsommen bleven er in totaal 27 partijen over die op het menu van 29 oktober a.s. staan.

Deelnemende partijen Tweede Kamerverkiezing 29 oktober 2025: 15 partijen zitten nu in de Tweede Kamer. De overige 12 partijen kunnen we als volgt indelen:

Herintreders

Drie partijen zaten eerder in de Tweede Kamer:

50PLUS – de ouderenpartij deed in 2012 voor het eerst mee en haalde twee zetels. Met lijsttrekker Henk Krol ging het in 2017 naar vier zetels en daarna was het over met de pret: 2012 – 1 zetel, 2023 – nul zetels. Het aanhoudende geruzie binnen de partij trekt natuurlijk maar erg weinig kiezers.

Met de kersverse lijsttrekker Jan Struijs (voormalig voorzitter politievakbond) denkt men het tij te kunnen keren. De partij is in elk geval groot genoeg om met 50 kandidaten in 19 kieskringen mee te doen.

BIJ1 – deed in 2017 voor het eerst mee onder de naam Artikel 1, haalde 28.700 stemmen. Niet genoeg voor een zetel. In 2021 waren 87.238 stemmen wel genoeg en kwam BIJ1 met 1 zetel in de Tweede Kamer. Ook hier hebben interne conflicten niet geholpen de partij verder te doen groeien. Bij de vorige verkiezingen (2023) kwam de partij niet verder dan 44. 253 stemmen en kon de zetel inleveren.

Ook bij BIJ1 moet een nieuwe lijstrekker de partij uit het slop halen: Tofik Dibi (voormalig GroenLinks parlementariër). BIJ1 doet met 22 kandidaten in alle 20 kiesringen mee.

BVNL (Belang van Nederland) – het vehikel waarmee Wybren van Haga zijn wellustige soevereine machtsdromen denkt te kunnen verwezenlijken. In 2019 werd hij uit de VVD-fractie gegooid, ging als eenmansfractie verder en sloot zich in 2020 aan bij FvD (Forum voor Democratie).

In 2021 kwam hij met voorkeurstemmen voor de FvD in de Tweede Kamer, maar splitste zich af en ging verder als Groep Van Haga en richtte kort daarna BVNL op. Bij de verkiezingen van 2023 haalde die partij te weinig stemmen (52.913) voor een zetel. Dit jaar is BVNL dus een van die obscuriteiten ter rechterzijde die graag hun steentje willen bijdragen aan de versplintering (zie ook hier) van het politieke speelveld.

Volhouders

Drie partijen deden bij eerdere verkiezingen mee maar haalden geen zetels:

LP (Libertaire Partij) – deed in 1994 voor het eerst mee, zonder succes (2.754 stemmen) . Pas sinds 2012 staat de partij weer op de stembiljetten, maar met de minimale aantallen stemmen komt de partij maar niet in de buurt van ook maar één zetel (2012 – 4.163, 2017 – 1.492, 2021 – 5.546 en 2023 – 4.152 stemmen).

De partij afficheert zich met de van de Argentijnse rechtsradicale Javier Milei bekende kettingzaag en doet met 17 kandidaten mee in 19 kieskringen.

NL Plan – deed als ‘Nederland met een Plan’ in 2023 voor de eerste keer met 17 kandidaten mee in 17 van de 20 kieskringen en haalde 5.487 stemmen. Te weinig voor een zetel. Dit jaar doet de partij met 1 kandidaat in slechts 9 kieskringen mee.

Dat is fors minder dan in 2023. Misschien dat de partij meer energie steekt in de rechtszaak die ze tegen het platform Follow the Money heeft aangespannen, dan in het verzamelen van genoeg ondersteuningsverklaringen in alle 20 kieskringen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow The Money zou gebleken zijn dat NL Plan bij de Europese verkiezingen werd gesteund door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Een beschuldiging die NL Plan volledig onjuist vind en via de rechter gerectificeerd wenst te zien.

De Piratenpartij – doet sinds 2010 mee, tot op heden te weinig stemmen voor een plaats in de Tweede Kamer. Aanvankelijk had de partij de potentie om langzaam maar zeker een zetel in de Tweede Kamer te halen: 2010 – 10.471, 2012 – 30.600 en 2017 – 35.478 stemmen. Dat wist de partij echter niet vol te houden: 2021 – 22.816 stemmen en bij de vorige verkiezingen (op 1 lijst samen met De Groenen) slechts 9.117 stemmen.

Deze keer staat de Piratenpartij in 18 kieskringen op het stembiljet met 33 kandidaten.

De overige zes nieuwe partijen belichten we in een volgend artikel.