Nederland beloont illegale zaken op de Westoever

Booking.com verhuurt illegale Israëlische accommodaties op gestolen Palestijns land. Volgens onderzoek door de Amerikaanse organisatie Ekō betreft het 41 accommodaties verspreid over 14 illegale Israëlische nederzettingen. Uit nieuw onderzoek van The Rights Forum blijkt dat Booking.com sinds 2010 in totaal 4,6 miljard korting op zijn belastingverplichtingen heeft ontvangen, ‘á raison van 265 euro per Nederlander’. Booking.com is een Amerikaans bedrijf dat een groot deel van zijn inkomsten op naam van de Nederlandse vestiging zet om zo belasting te ontwijken.

De kolonisering van de Westelijke Jordaanoever geldt onder internationaal recht als oorlogsmisdaad, waaraan Booking.com bijdraagt en waar het van profiteert. Daarom werd het moederbedrijf in februari 2020 door de VN op een zwarte lijst geplaatst, waarop inmiddels zowel Booking Holdings als Booking.com staan. Alleen al die nominatie valt niet te rijmen met de miljardensubsidie die Booking in Nederland ontvangt.

De Nederlandse route voor belastingontwijking is interessant vanwege de zogenaamde ‘innovatiebox’. Dat is een in 2010 opgetuigde fiscale subsidieregeling waarmee de overheid innovatie wil aanjagen en innovatieve bedrijven voor Nederland wil behouden. Bedrijven die tot de regeling worden toegelaten betalen minder belasting over hun winst op ‘innovatieve activiteiten’: in plaats van 19 procent (over een winst tot en met 200.000 euro) en 25,8 procent (over hogere winst) betalen zij slechts 9 procent. In totaal maken circa 3.000 bedrijven gebruik van de regeling. Het kabinet heeft er voor 2026 een kleine drie miljard euro voor gereserveerd. Uit recent onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad bleek dat slechts drie multinationals maar liefst 91 procent van het beschikbare budget over 2025 toucheerden.

In november 2023 deed The Rights Forum samen met ELSC, SOMO en Al-Haq aangifte tegen Booking wegens het witwassen van inkomsten uit oorlogsmisdaden – een strafbaar feit. Tweeënhalf jaar later heeft het Openbaar Ministerie daar echter nog geen vervolg aan gegeven.

In april startten The Rights Forum en haar partners daarom een zogeheten artikel 12-procedure. Daarmee wordt het gerechtshof gevraagd om zelf te beoordelen of de aangifte tot vervolging moet leiden. Om de kosten van de procedure te dekken is een crowdfundingactie gestart.