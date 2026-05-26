Closing Time | Soul Sacrifice

Carlos Santana en band maakten nogal indruk op Woodstock. Als u denkt: die gasten lijken wel high, dan heeft u gelijk. Volgens Santana stond hij compleet te trippen nadat hij een papiertje met LSD had gekregen van
Santana verkeerde in de veronderstelling dat het nog een halve dag zou duren voordat hij op moest treden, en dat hij dus nog tijd zat had om uit z’n trip te geraken. Vervolgens kreeg hij te horen dat hij op moest.
Toen ik begon te spelen, begon de hals van de gitaar te zwabberen als een slang. Dus ik begon gekke bekken te trekken, want ik probeerde ‘m kalm te houden.
Reacties (1)
blijkbaar gaat gitaar spelen bij Santana automatisch…
Ik vind leuk dat er van Woodstock zulke goed beeldopnames zijn.
Het publiek is niet erg aan het dansen, maar het applaus maakt veel goed.