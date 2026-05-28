Artemis II en de illusie dat uitleg nog helpt

Sommige mensen dachten dat de maanmissie Artemis II voor Flat Earthers een eyeopener zou worden. Vier astronauten vlogen rond de maan, verder van de aarde dan de mens ooit geweest is. De missie werd live gevolgd, onafhankelijk gemonitord en leverde een continue stroom aan beelden en data op. Toch veranderde het internet vrijwel direct in een realtime complotmachine.

Livestreams werden frame voor frame uitgeplozen op TikTok, Reddit, YouTube en X. Compressiefouten, reflecties en overlayproblemen veranderden binnen minuten in “bewijs” dat NASA alles in een studio had opgenomen. Een zwevend knuffelbeest in de Orion-capsule dat kort visuele artefacten vertoonde, groeide online uit tot vermeend greenscreenbewijs. Factcheckers moesten uitleggen dat het probleem ontstond in een tv-uitzending en niet in NASA’s originele beelden. Ondertussen gingen AI-gegenereerde nepbeelden van Artemis II viraal, waarna dezelfde accounts die NASA beschuldigden die vervalsingen weer gebruikten als bewijs dat NASA met CGI werkt.

Dat maakt Flat Earth interessanter dan alleen een bizarre nichegemeenschap. De beweging functioneert steeds meer als een uitvergrote versie van bredere (internet)mechanismen: wantrouwen richting instituties, algoritmes die emotie belonen en online ecosystemen die complete alternatieve werkelijkheden bouwen rond identiteit en verontwaardiging.

Hetzelfde patroon zie je terug bij klimaatontkenning en radicale anti-immigratieprotesten. Niet een gebrek aan informatie vormt het probleem, maar een overdaad aan selectief gebruikte informatie. Voor vrijwel ieder onderwerp bestaat inmiddels een parallel circuit van influencers en complotters die uitleggen waarom officiële cijfers, wetenschappelijke conclusies of journalistieke verslaggeving verdacht zouden zijn.

Daarom klinkt ook die standaard politieke reflex steeds holler: “we moeten het beter uitleggen”. Alsof het probleem vooral communicatief van aard zou zijn. Alsof Flat Earthers na een extra PowerPointpresentatie ineens denken: ach ja, natuurlijk, de aarde is toch rond. Het idee dat grote groepen mensen vooral verkeerd stemmen of complotten aanhangen omdat experts hun verhaal onvoldoende helder hebben gebracht, onderschat fundamenteel hoe deze ecosystemen functioneren.

De discussie gaat namelijk allang niet meer over uitleg. Binnen zulke werelden worden instituties zelf gewantrouwd. Wetenschappers, media, universiteiten, rechters, statistiekbureaus of ruimtevaartorganisaties gelden daar al bij voorbaat als verdacht. Extra uitleg wordt daardoor geen oplossing, maar juist extra bewijs dat “het systeem” zichzelf probeert te verdedigen, en dat er dus een kern van waarheid in het complot zit.

Artemis II laat daardoor iets ongemakkelijks zien. Zelfs een van de meest controleerbare technologische prestaties van deze eeuw verandert online binnen uren in een strijd tussen werkelijkheid en geconstrueerde alternatieven daarop. Klimaatverandering en migratie zijn natuurlijk complexere onderwerpen, maar de mechanismen zijn exact hetzelfde.