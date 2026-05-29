Quote du Jour | onze democratie moet beschermd worden

QUOTE - Op Voxweb staat een interessant interview met Bart Jacobs (hoogleraar computer security, privacy & identity) en Rowin Jansen (gespecialiseerd in het nationale veiligheidsrecht), naar aanleiding van een boek dat ze geschreven hebben over de democratie die onder druk staat (getiteld: Democratie onder druk).

De boodschap: ook Nederland kan relatief eenvoudig afglijden naar een autocratie, zoals dat ook gebeurde in onder andere Polen, Hongarije en de VS.

Nationale veiligheid is een gevaarlijk containerbegrip geworden, zeggen de auteurs. Plooibaar. Politiek bruikbaar om afluister- en hackbevoegdheden in te zetten tegen lastige burgers. Stel, denken ze hardop, er komt een kabinet-Wilders. De premier vervangt de top van de inlichtingendiensten door getrouwen. Het nieuwe diensthoofd krijgt de opdracht linkse activisten binnenstebuiten keren en de Russen voortaan met rust laten.

‘Al die scenario’s zijn binnen een zekere tijd uitvoerbaar’, zegt Jansen. Vorig jaar nog diende FvD een voorstel in om, in navolging van Trump, Antifa te verklaren tot terreurorganisatie. Kon helemaal niet, reageerden experts in de media, want het links-extremistische Antifa is geen georganiseerd geheel.

Ze geven ook nog goede raad:

Jacobs: ‘Nederland heeft een mooiweerdemocratie. De waarborgen in de Grondwet zijn boterzacht.’ Jansen: ‘En juist bij mooi weer moet je het dak repareren.’

Waarvan akte.