Nieuwe Tweede Kamer als vanouds van start

Gisteren, op de derde dag in de huidige samenstelling, kwam de Tweede Kamer soepel en probleemloos tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Jammer voor Bosma (PVV) en Van der Lee (GL-PvdA), het werd Van Campen (VVD).
Daar valt veel over te zeggen, maar de media leggen de nadruk vooral op dat Van Campen de jongste voorzitter ooit is.
Er waren drie rondes nodig om tot de definitieve keuze te komen. In de eerste ronde nam Bosma de leiding. Hij kreeg 66 van de 148 stemmen. Van Campen werd derde (39 stemmen) en Van der Lee haalde met 43 stemmen de tweede plaats.
Er was een meerderheid van minimaal 76 stemmen nodig, dus in deze ronde viel de beslissing nog niet. Dan maar een tweede poging. Bosma kreeg er 1 stem bij (67), Van Campen steeg naar 49 stemmen en Van der Lee zakte naar 32 stemmen. Nog steeds geen meerderheid te bekennen.
Om er geen gebed zonder end van te maken wordt in dit soort gevallen nog een keer gestemd maar dan alleen met de twee kandidaten die in ronde 2 de meeste stemmen haalden. Dat gaf eindelijk resultaat: Van Campen won met 79 stemmen tegen 69 voor Bosma.
Hoe de stemmen gaande weg de drie rondes begonnen te verschuiven zullen we nooit weten, want de stemmingen zijn anoniem en de stembriefjes worden na afloop niet bewaard.
Wie gisteren het gebeuren volgde via de livestream van de Tweede Kamer, zag hoe de stemming verliep. De aanwezige 148 Kamerleden (de vorige 2e Kamer was nooit voltallig en deze Kamer was alleen op de eerste dag compleet) deden een briefje in de stembussen die in het midden van de zaal stonden opgesteld, bewaakt door 4 collega’s.
Vervolgens gingen die vier Kamerleden de stemmen tellen, terwijl de rest van de aanwezigen tot ‘social talk’ overgingen of hier en daar snode plannetjes bespraken. Het is een groot gemis dat er geen zaalmicrofoons aanstaan.
Gisteren lazen we hier een pleidooi voor een zorgvuldiger en transparanter manier van stemmen. Of de telling gisteren correct is verlopen valt niet meer na te gaan, want de stembriefjes worden na afloop weggegooid.
Ook niet na te gaan is welke fracties of individuele Kamerleden hun eerste stem in de tweede en/of derde ronde hebben veranderd. Het enige dat we kunnen nagaan is dat er één lid van de FvD-fractie en één van de CDA fractie niet aanwezig waren.
Er bestond de theoretische mogelijkheid dat de derde ronde in een patstelling kon eindigen. (74 stemmen voor de ene en 74 voor de andere kandidaat, de kandidaten zelf stemden ook mee). In de vorige samenstelling van de Tweede Kamer kwam zo ’n patstelling wel vaker voor, wat hoofdelijk stemmen noodzakelijk maakte.
Zo ver kwam het dus niet en een verdere procedure was dan ook niet nodig. De nieuwe Tweede Kamer kan met gezwinde spoed voort. Nu nog snel een nieuw kabinet. Meerderheidskabinetten zijn er met goed fatsoen niet te halen, dus op naar een minderheidskabinet met gedoogsteun van wat kleine partijen. Met 77 stemmen tegen 73 moet er toch wat te bereiken zijn?
Reacties (8)
Naast het treurige feit dat blijkbaar ook na de verkiezingen 69 van onze 150 parlementariers het acceptabel vonden om te kiezen voor de racist als Kamervoorzitter (die kletst over omvolking en geschiedsvervalsing pleegt door te claimen dat de nazi’s ‘links’ waren, en die zo de meest kwalijke uitwassen van het rechts-extremisme probeert wit te wassen), vond ik ook de verslaggeving weer bedroevend. Onze NOS: “Een deel van de Kamer heeft nog steeds moeite met eerdere uitspraken van de PVV’er, bijvoorbeeld over de slavernij”. https://nos.nl/artikel/2590920-verkiezing-kamervoorzitter-kan-heel-spannend-worden
Sjoooo, misschien is er iets te zeggen over wat die uitspraken dan waren? En /waarom/ mensen er moeite mee hebben, en de mate waarin ze op waarheid zijn gebaseerd dan wel deze geweld aandoen? Maar helaas, de NOS kwam weer niet verder dan een stukje sportverslaggeving ‘wie zou er gaan winnen’.
Ik heb eigenlijk geen idee wie Van Campen is, welk deel vd VVD hij vertegenwoordigt. Als hij in de Yeşilgöz groep zit, dan zijn we nog niet veel opgeschoten, behalve dan dat we nu af zijn van nazi Bosma, en de oeverloze spreektijden van Wilders.
Wat Janos ook aangeeft, het normaliseren van Bosma en zijn waanzin in de media, zorgelijk ook want in hoeverre hebben we nog democratie als de media zo kritiekloos is geworden ?
Dit hele proces moet ook voor het volk/pers zichtbaar, transparant zijn want waar hebben we eigenlijk naar gekeken ? Oeverloos gelul, en taadaaa ladies and gentlemen we have a winner.
1 ding wat positief is, althans voor de lgbtq is dat van Campen openlijk homo is. Niet dat het politiek iets uitmaakt maar het is een lange weg geweest, ook voor vrouwen trouwens, ook voor mensen van kleur. En we zijn er nog niet.
Maar goed we zijn af van Bosma en zijn prinsenvlagspeldje, hij moet terug naar zijn vak. En dat is al een zegen met een PVV die nu rancuneus de oppositie in gaat.
Ik had het idee dat het een beetje de goede kant op ging met het CDA. Dat zakt weer behoorlijk weg, nu blijkt dat een groot deel van die fractie op de extreemrechtse geschiedvervalser heeft gestemd.
Op zich goed dat ze rekening willen houden met het personeel dat voor ze werkt. Maar volgens mij is het toch echt veel belangrijker dat de voorzitter van ons hoogste democratische orgaan iemand is die de basisprincipes van democratie en rechtsstaat respecteert. Je zou mogen hopen dat het personeel van de Kamer dat ook snapt.
Of het “blijkt” en of het een “groot deel” is valt eigenlijk niet hard te maken, maar als het één CDA’er is, is het er één teveel.
“Maar hij is zo’n goede voorzitter” doet me toch weer denken aan “Hitler was zo goed voor zijn honden”.
En als voor rust gekozen werd, dan lijkt me ondervoorzitter Tom van der Lee toch een goede keus om de rust voort te zetten.
Dit voorval doet je toch twijfelen of de verkiezing van de voorzitter van de 2e Kamer wel anoniem moet blijven en of die politici niet gewoon open kaart moeten spelen in plaats van heimelijk een fascist in het zadel te helpen of houden.
Het principe dat stemmingen over personen vertrouwelijk zijn vind ik te belangrijk om opzij te schuiven.
Bedenk ook dat dat principe iemand zou kunnen helpen om tegen een fascist te stemmen, terwijl de eigen fractie juist heeft besloten om die te steunen.
Als je er van uitgaat dat uit “kamp A” heel weinig Kamerleden voor Bosma gestemd zullen hebben, dan moet je concluderen dat een groot deel van de VVD’ers tegen hun VVD-collega hebben gestemd en vóór Bosma.
Wat ik niet begrijp is dat Van Campen in ronde 2 nog mee mocht doen. Alle 148 stemmen waren immers in de 1e ronde vergeven aan die 3 kandidaten, anderen waren niet door de Kamerleden geopperd, dus er lag een duidelijke voorkeur voor Van der Lee op tafel.
Nog raadselachtiger vind ik de switch van Van der Lee naar Van Campen, was dat “strategisch stemmen” in ronde 1?
Die switch naar Van Campen lijkt me inderdaad strategie. Ik kan me voorstellen dat ze bij bijvoorbeeld D66 dachten dat de VVD voor de geschiedvervalser zouden stemmen, als hun kandidaat af zou vallen. En misschien was het ook wel een toenaderingspoging.
Mijn interpretatie is dat pas vanaf ronde 2 de kandidaat met de minste stemmen af zou vallen. Ronde 1 is dan bedoeld om een indruk te krijgen van de steun van de kandidaten, en dat kan je dan meenemen als vanaf ronde 2 de afvalrace start om tot een voorzitter te komen.
En dat is precies wat er vermoedelijk gebeurt is, dat D66 op basis van ronde 1 (terecht denk ik) inschatte dat met van der Lee als 2e kandidaat we nu weer met voorzitter Bosma opgescheept zouden zitten. Met inderdaad het CDA als boosdoener (en impliciet ook de VVD).
Maar ik ben er niet rouwig om. Verkiezingen hebben consequenties, en in dit geval is dat het verlies van de meerderheid van kamp B en daarmee het verlies van invloed van de PVV. De scheidslijnen lopen niet altijd volgens deze twee kampen, maar de kans op onfrisse rechtse bommetjes vanuit de kamer is wel sterk afgenomen hiermee. Voorlopig.