India staakt tegen economische hervormingen van de regering-Modi

In India legden miljoenen mensen woensdag het werk neer in een nationale staking tegen het economische beleid van de regering van Narendra Modi. De staking van werknemersorganisaties werd ook gesteund door boeren, studenten, vrouwen en verschillende beroepsvakbonden, zoals leraren, journalisten en IT-medewerkers in het land. Een brede coalitie van de tien grootste vakbonden had opgeroepen tot de eendaagse actie onder de leus Bharat Bandh, wat Hindi is voor zoiets als “Leg India plat”. Terwijl Modi zich voorzichtig beweegt tussen de grootmachten China en de Verenigde Staten en hij tegenover buurland Pakistan de vinger aan de trekker houdt neemt de binnenlandse onrust toe.

De belangrijkste aanklachten van de vakbonden betreffen de privatisering van publieke diensten, het afzwakken van werknemersrechten, stijgende werkloosheid en economische ongelijkheid, met gelijktijdige bezuinigingen op de uitgaven in de sociale sector. Verder keren de bonden zich tegen het uitblijven van centraal overleg met de regering, het criminaliseren van protest en het intrekken van burgerrechten, met name voor migranten. Stakers hebben op verschillende plaatsen wegen en openbaar vervoer geblokkeerd. In de deelstaat Kerala lag het openbare leven volledig stil.

De staking steunde ook de eisen van de grootste boerenorganisaties van het land voor een wettelijke minimumprijs voor alle landbouwproducten, het kwijtschelden van leningen voor boeren, een einde aan alle gedwongen landonteigening en betere kansen op werkgelegenheid. De boeren verzetten zich ook tegen de handelsakkoorden die Modi zonder enige betrokkenheid van belangenorganisaties afsluit met westerse landen. De Indiase regering heeft in mei een vrijhandelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk afgerond, waardoor de Indiase markt voor Britse producten, waaronder landbouwproducten, vrijwel zonder tarieven of beperkingen wordt geopend. India bevindt zich volgens berichten in de Indiase media ook in de laatste fase van het bereiken van een bilaterale handelsovereenkomst met de VS. De besprekingen over de overeenkomst begonnen in februari, tijdens een bezoek van Modi aan de VS. Het verminderen of afschaffen van de invoerrechten op belangrijke landbouwproducten zal volgens de boerenorganisaties de bestaansmiddelen van miljoenen Indiase boeren in gevaar brengen. Ook zal hierdoor de groei worden gestuit van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, die de ruggengraat van de werkgelegenheid in het land vormen.

Een nieuw huis, maar geen werk

Tegen de gedwongen landonteigeningen in de zuidelijke staat Karnata demonstreren boeren van 13 dorpen nu al bijna tweeduizend dagen, volgens The Hindu een aanvankelijk stil verzet van individuele boeren dat is uitgegroeid tot massale onrust. Vorige week donderdag was er een bijeenkomst met premier Siddaramaiah in de hoofdstad Bangalore. De deelstaatregering heeft tien dagen gevraagd om een juridisch acceptabele oplossing te vinden voor de boeren. De landonteigening vindt plaats onder een omstreden wet die bedoeld is om industrie in het gebied mogelijk te maken. Er zou een defensie- en lucht- en ruimtevaartpark moeten komen. Maar 90% van deze verworven grond staat nog steeds leeg, zonder enige industriële ontwikkeling. Het wordt overgedragen aan vastgoedbelangen onder het mom van industriële ontwikkeling, volgens boerenleider Yashavantha. Boeren die hun land hebben overgedragen klagen dat ze met het verdiende geld wel een nieuw huis konden bouwen, maar dat ze nu zonder werk zitten. Boeren die nog wel land bezitten worden gehinderd bij hun werk door de ontwikkelingsmaatschappij die de stroom afsnijdt. Meer dan 100 hectare van het verworven land is voor een spotprijs overgedragen aan de Chanakya Universiteit, die is aangesloten bij de overkoepelende organisatie, de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) – een van de grootste en langst bestaande fascistische paramilitaire organisaties ter wereld. Een ander deel kwam in handen van een bedrijf dat er luxe appartementen bouwde. Yashavantha: “Noch de Chanakya Universiteit, noch de Brigade-appartementen zijn industrieën. Het faciliteren van deze projecten valt niet onder het mandaat van de Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB)”. Volgens hem is de “industriële ontwikkeling” slechts een dekmantel voor corrupt vastgoedwinstbejag.

De boodschap van de minister van Handel en Industrie Piyush Goyal, op de dag van Bharat Bandh, dat vrijhandelsovereenkomsten binnenlandse boeren zullen helpen gemakkelijker toegang te krijgen tot buitenlandse markten zal de onrust in Karanat voorlopig nog niet wegnemen.