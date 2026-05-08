Hoe is het nu in Gaza?

In Gaza voltrok zich twee weken geleden een bijzondere ceremonie: 300 paren traden tegelijk in het huwelijk in een massaal bezochte bijeenkomst in Deir al-Balah. Een van de bruiden, Thekra al-Masri, vertelde hoe de viering “hoop op verandering” bracht voor de ontheemden in Gaza. Maar voorlopig verandert er nog weinig in het totaal verwoeste gebied.

Een greep uit recente berichten:

Volgens medici en hulpverleners zijn eind april bij twee Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook minstens acht Palestijnen omgekomen, onder wie drie kinderen. Op 30 april vielen nog eens vier doden. Afgelopen dinsdag berichtte Reuters dat Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook minstens drie Palestijnen hebben gedood, onder wie een kind. Medici meldden dat een Palestijn om het leven kwam en twee anderen gewond raakten door een Israëlische luchtaanval nabij de wijk Sheikh Radwan in Gaza-stad, terwijl een andere Palestijn om het leven kwam en meerdere anderen gewond raakten door Israëlische tankbeschietingen nabij het centrum van de enclave.

Israëlische troepen in Gaza hebben volgens The Guardian medio april een wateringenieur en twee chauffeurs gedood die gedurende vier dagen water vervoerden naar ontheemde gezinnen. Dit incident heeft het ernstige tekort aan schoon water verergerd en de verspreiding van ziekten aangewakkerd. Vier dagen eerder schoten Israëlische troepen twee chauffeurs dood die werkten voor Unicef, de VN-organisatie voor kinderen, bij het belangrijkste waterverzamelpunt voor het noorden van Gaza. Ratten en parasieten verspreiden zich door de tentenkampen voor ontheemde Palestijnen in Gaza, meldde The Times of Israel gisteren. Ze bijten kinderen in hun vingers en tenen terwijl ze slapen, knagen aan de weinige waardevolle bezittingen die mensen nog hebben en verspreiden ziektes. Volgens berichten van de VN worden knaagdieren en ander ongedierte regelmatig aangetroffen op 80% van de locaties waar ontheemde gezinnen momenteel verblijven.De VN vluchtelingenorganisatie UNWRA waarschuwt nu het weer zomer wordt ook voor een opleving van huidziekten zoals die in 2024 minstens 150.000 mensen hebben getroffen.

De hongersnood in Gaza door de Israëlische blokkade heeft een grote invloed gehad op de gezondheid van zwangere vrouwen en baby’s. Artsen Zonder Grenzen waarschuwt voor levenslange gevolgen van de ondervoeding van moeder en kind. De hulporganisatie legt een directe link met de Israëlische blokkade van hulpgoederen en aanvallen op de infrastructuur, waaronder medische voorzieningen. AzG waarschuwt dat de situatie nog niet veel is verbeterd, ondanks het zogenaamde staakt-het-vuren dat in oktober werd afgekondigd. Israël blokkeert ook nog steeds de levering van materiaal dat de hulporganisaties nodig hebben voor allerlei herstelwerkzaamheden en de aanpak van de watervoorziening en problemen met afval en puin. Onder de verboden goederen die Israël bij de grens tegenhoudt omdat Hamas ze zouden kunnen gebruiken voor wapens is ook hout. Lokale timmerlieden gebruiken nu resthout en pallets om broodnodige eenvoudige bedden en tafels te maken. Zoals timmerman Mohammed Wafi die in Khan Younis pallets gebruikt als een van de weinige beschikbare houtbronnen zodat, zegt hij, mensen niet meer op de grond hoeven te slapen en hun bezit kunnen beschermen tegen ongedierte.

Intussen heeft Israël het operatiegebied van het leger nog eens verder uitgebreid. Nieuwe kaarten van de Gazastrook, die Israël iets meer dan een maand geleden in alle stilte heeft uitgegeven, plaatsen duizenden ontheemde Palestijnen binnen een uitgebreid verboden gebied. Na de gele lijn trekt het leger nu ook een oranje lijn en bezet het inmiddels tweederde van de Gazastrook.

Hier blijft het stil

In Den Haag en in Brussel blijft het stil. Ook de kaping van de Global Sumud Flotilla (GSF) die met hulpgoederen op weg was naar Gaza en in internationale wateren bij Kreta werd tegengehouden door Israël heeft weinig reactie opgeleverd. Zelfs niet na indringende getuigenissen van de gevangen genomen opvarenden die onder mensonterende omstandigheden werden vastgehouden in Israëlische gevangenissen. De Nederlander Marco Tesh vertelde dat “Israël iedereen mishandelt, maar vooral de mensen met een Arabische of moslim-achtergrond”. “Zelf ben ik van Palestijnse origine en ik werd vanaf dag 1 mishandeld. Ik kon bijna niet ademen, omdat ze iets over m’n gezicht hadden getrokken en mijn handen waren op de rug vastgebonden.” De meeste mensen zijn inmiddels vrijgelaten. Het VN-bureau voor de mensenrechten heeft Israël woensdag opgeroepen om ook de laatste twee leden van de Global Sumud Flotilla onmiddellijk vrij te laten. ‘Solidariteit met Gaza is geen misdaad’, zegt woordvoerder Thameen Al-Kheetan.

Uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza en op de West-Bank hebben inmiddels meer dan een miljoen mensen in Europa, meer dan 75 ngo’s , bijna 400 voormalige diplomaten en VN-deskundigen opgeroepen tot onmiddellijke opschorting van het associatieverdrag van de EU met Israël. De ministers van Buitenlandse Zaken van België, Ierland, Slovenië en Spanje slaagden er op 21 april echter niet in hun collega’s uit andere EU-landen te overtuigen. Duitsland en Italië speelden een sleutelrol bij het blokkeren van de opschorting. Ook Nederland heeft een kans laten liggen om zich duidelijk uit te spreken voor opschorting van het verdrag, zegt Amnesty International. “Het besluit van de EU om haar handelsovereenkomst met Israël te handhaven is een moreel falen. Het getuigt van schaamteloze minachting voor het leven van burgers, met name in Bezet Palestijns Gebied en in Libanon”, zegt AI woordvoerder Erika Guevara-Rosas.