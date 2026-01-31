Het coalitieakkoord: vooral VVD

Dit akkoord is in veel opzichten precies wat je van D66 mag verwachten wanneer het vooral door rechtse partijen wordt omringd: progressieve taal, institutionele zorgvuldigheid en morele accenten, maar verpakt in een beleidsstructuur die fundamenteel liberaal blijft. D66 mag het verhaal menselijker maken, maar niet richtinggevend, en de partij laveert handig mee met rechts beleid. Als je had gehoopt op iets meer tegenwicht tegen marktdenken, dan kom je bedrogen uit.
Wie het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA leest, kan zich laten meeslepen door woorden als ‘samen’, ‘vertrouwen’, ‘gemeenschapszin’ en ‘kansen voor iedereen’. Het klinkt als een kabinet dat de scherpe randjes van de afgelopen jaren wil bijvijlen. Alsof drie partijen elkaar in het centrum van de macht hebben gevonden en daar gezamenlijk een nieuw sociaal contract hebben gesmeed. Wie iets langer leest, ziet iets anders.
Dit akkoord is in de kern geen compromis tussen drie gelijkwaardige visies. Het is een liberaal programma met wat progressieve correcties en een christendemocratische strik erop. De motor draait op VVD-brandstof. D66 mag af en toe bijsturen. Het CDA mag zorgen dat niemand zich helemaal verlaten voelt.
De economie als moreel kompas
Vrijwel elk sociaal probleem in dit akkoord wordt vertaald naar een economisch vraagstuk. Armoede wordt een participatieprobleem. Wonen wordt een aanbodprobleem. Integratie wordt een arbeidsmarktprobleem. Onderwijs wordt een productiviteitsprobleem. Zelfs bestaanszekerheid wordt uiteindelijk gekoppeld aan inzetbaarheid.
De centrale belofte is steeds dezelfde: wie meedoet, wordt beloond. Wie werkt, krijgt zekerheid. Wie leert, krijgt kansen. Wie zich aanpast, hoort erbij. Dat klinkt redelijk, tot je beseft wat ontbreekt: een serieus idee van herverdeling, machtscorrectie of structurele ongelijkheid.
Vermogen blijft buiten beeld. Erfelijkheid van kansen blijft buiten beeld. Machtsposities op de woningmarkt blijven grotendeels intact. Ongelijkheid wordt niet bestreden, maar gemanaged.
Dat is klassiek VVD-denken. Problemen los je niet op door structuren te veranderen, maar door mensen beter in die structuren te laten functioneren.
Wonen: bouwen, bouwen, bouwen
De wooncrisis is het meest sprekende voorbeeld. Het akkoord belooft massale bouw, versnelde procedures en minder bezwaar. Dat klinkt daadkrachtig. Het betekent vooral: minder bescherming voor omwonenden, minder invloed voor gemeenten, minder barrières voor investeerders, en een oplossingsrichting die door de meeste experts als ineffectief wordt bestempelt.
Sociale huur krijgt een plek, maar tegelijk worden inkomens- en vermogenstoetsen aangescherpt. Bescherming tegen opkoop wordt ingeperkt. Het investeringsklimaat moet vooral ‘verbeteren’.
De onderliggende boodschap is helder: de markt moet weer kunnen ademen. Als dat lukt, sijpelt betaalbaarheid vanzelf wel door. Dat is geen progressieve woonpolitiek. Dat is marktoptimisme met sociale bijsluiter. En iets wat de afgelopen decennia nadrukkelijk niet heeft gewerkt.
Sociale zekerheid als doorstroommachine
Ook de sociale zekerheid wordt niet gezien als zelfstandig recht, maar als transitieruimte. Uitkeringen zijn tijdelijk. Ondersteuning is conditioneel. Begeleiding gaat samen met controle. Vertrouwen gaat samen met sancties.
De Participatiewet wordt ‘menselijker’, maar blijft activerend. Integratie wordt ‘ondersteund’, maar blijft verplicht. Gezinnen worden geholpen, zolang ze economisch zelfstandig worden.
Het systeem is ingericht als een doorstroommachine: iedereen moet richting arbeid. Wie dat niet kan, mag even pauzeren. Wie te lang stilstaat, wordt aangespoord.
Ook dat is VVD-logica: sociale zekerheid is een smeermiddel voor de arbeidsmarkt, geen correctie daarop.
D66: kompas zonder richting
D66 is in de details wel duidelijk aanwezig. In de passages over rechtsstaat, discriminatie, vrouwenrechten, LHBTI+, onderwijs en klimaat herken je hun handschrift.
Er komt constitutionele toetsing. Er komt een steviger antidiscriminatiebeleid. Er is aandacht voor femicide. Dat zijn geen details, maar ze bepalen nergens de hoofdrichting. Er is ambitie op klimaat, maar dat moet ‘groene groei’ zijn. Onderwijs moet ‘arbeidsmarktrelevant’ zijn. Gelijkheid moet ‘meedoen’ betekenen.
D66 mag waarden leveren. De VVD bepaalt wat ermee mag gebeuren. Het resultaat is progressieve taal in een liberaal frame.
CDA: decor van gemeenschapszin
Het CDA is het minst zichtbaar. Je vindt het terug in passages over verenigingen, vrijwilligers, buurthuizen en ‘samenredzaamheid’. In de landbouwparagraaf. In de gezinstaal.
Dat zorgt voor een warme achtergrond. Voor het gevoel dat er nog iets bestaat tussen markt en staat. Dat Nederland meer is dan een verzameling zelfstandigen en zelfredzamen met een DigiD.
Maar ook hier: alles blijft achtergrond. Er is geen uitgewerkte visie op solidariteit. Geen structureel beleid om gemeenschappen te versterken. Geen correctie op marktwerking vanuit sociale verbanden.
Het CDA mag sfeerbeheer doen.
Het mensbeeld onder het akkoord
Het meest onthullend is niet wat er staat, maar wat verondersteld wordt. De ideale burger in dit akkoord is: hoogopgeleid of bijscholend, flexibel inzetbaar, financieel zelfstandig, bereid zich aan te passen en productief tot op hoge leeftijd.
Wie zo is, krijgt bescherming. Wie daarvan afwijkt, krijgt begeleiding. Wie structureel buiten dat profiel valt, blijft probleemgeval. Dat is geen sociaal-democratisch mensbeeld. Geen christendemocratisch mensbeeld. Dat is het liberale ideaal van de zelfredzame marktburger. Een ideaal dat, net als de oplossing voor de woningmarkt, ook al decennia achterhaald is.
Dit is geen middenkabinet. Het is een liberaal kabinet met progressieve randvoorwaarden en een sociale verpakking. De machtsverdeling is zichtbaar in elke beleidslaag: De VVD levert de structuur. D66 en het CDA leveren een beetje moraal en de legitimatie. In percentages: ongeveer zestig procent VVD, dertig procent D66 en tien procent CDA.
Wat ontbreekt
Wat ontbreekt is een verhaal over macht. Over wie profiteert van bestaande structuren. Over wie structureel achterblijft. Over hoe ongelijkheid zichzelf reproduceert.
Er is geen ambitie om vermogensconcentratie aan te pakken. Geen fundamentele herziening van de woningmarkt. Geen herverdelingsagenda. Geen breuk met het idee dat economische groei vanzelf sociale vooruitgang oplevert.
Het akkoord belooft rust, orde en efficiëntie en grijpt terug op oude verhalen, in een wereld die in toenemende mate niet meer gelooft in wat vroeger was en werkte.
Uitvoerbaarheid boven visie
Dit coalitieakkoord is netjes, coherent en bestuurbaar. Het vermijdt ideologische confrontatie. Het kiest voor uitvoerbaarheid boven visie. Voor management boven politiek. Daarmee past het perfect in de VVD-traditie van technocratisch liberalisme: een sterke staat die markten faciliteert, burgers activeert en conflicten depolitiseert. D66 mag het geweten leveren. Het CDA mag het hart leveren. Maar uiteindelijk bestuurt de VVD.
Wie had gehoopt op een iets socialer resultaat, door een duidelijk stempel van waar D66 voor zou kunnen en moeten staan, leest vooral een efficiënt voortzettingsbeleid. In een nieuw jasje weliswaar, en met iets vriendelijkere woorden. Niet iets waar vele D66-stemmers op hoopten, vermoed ik zo.
Ik wens D66 alvast een prettige decimering toe, de komende verkiezingen.
Reacties (4)
De afbraak van de WW vind ik zeer kortzichtig en beangstigend. We gaan ongetwijfeld weer een periode van werkloosheid krijgen. Het vangnet is dan ontoereikend. Huizen zullen verkocht moeten worden en vele zullen weer onder water komen te staan. De huurwoningen voor de nieuwe have-nots zullen er niet zijn. De haves behouden hun rente-aftrek. Ook als die straks in het staatshuishoudboekje door de gestegen rente onbetaalbaar wordt. Dat is immers door rupsje-nooit-genoeg aan haar kiezers beloofd. Dat de vakbonden onder de toezegging dat de AOW-leeftijd minder snel zou stijgen akkoord gingen met het nieuwe pensioenstelsel zegt wat beloftes aan anderen waard zijn. Economisch wordt het een verschrikking. De onderhandelaars zijn één economische wetmatigheid vergeten: als je € 100 geeft aan een have-not gaat hij consumeren terwijl de have meer zal sparen. De groeiverslaafden hebben echter de consumptie nodig.
Inhoudelijk erg dunnetjes Joost, voor een analyse. Je steekt het ideologisch in, het gaat je meer om woorden dan om feitelijke maatregelen, meer om welke partij zijn zin gekregen heeft dan om het feitelijke beleid.
Het is volstrekt onduidelijk wat jij als de grote problemen van dit moment ziet, en wat de kwaliteit is van de voorgestelde oplossingen.
Neem nou je paragraaf over de woningmarkt. Je spreekt van een crisis, maar keert je vervolgens tegen de voor de hand liggende maatregelen om iets aan het woningtekort te doen, namelijk woningen bijbouwen en procedures daarvoor versnellen. Het klopt wat je zegt: minder bescherming voor omwonenden, minder invloed voor gemeenten, minder barrières voor investeerders. Blijkbaar vind je dat belangrijker dan zorgen voor extra woonruimte. Prima, maar zeg dan eerlijk dat jij het creëren van meer woonruimte minder belangrijk vindt dan het behoud van bestaande procedures. Nu doe je alsof het mogelijk is het woningtekort te verminderen zonder negatieve neveneffecten. Dat is niet zo. (vervolgens zeg je zonder enige onderbouwing of verwijzing: “en een oplossingsrichting die door de meeste experts als ineffectief wordt bestempelt”. Dat is lariekoek. Meer woningen bouwen en procedures versnellen zorgt voor meer beschikbare woningen en daarmee een vermindering van het woningtekort).
Vervolgens doe je alsof er een logisch alternatief klaarstaat in de vorm van niet nader gedefinieerde ‘progressieve woonpolitiek’. Het is in dat verband interessant om te kijken wat precies de effecten zijn van de wet ‘betaalbare huur’, waarbij de huurprijs aan banden wordt gelegd. Het is vooralsnog vooral erg prettig voor een generatie koopstarters die nu iets eerder al een eigen huis kan kopen dan anders het geval was geweest.
Het woningtekort is een taai probleem, waar snelle oplossingen niet voorhanden zijn. In plaats van het hele regeerakkoord direct vanuit een ideologische bril in de prullenbak te gooien, zou een meer nuchtere en open houding passender zijn. Kijk nou eens inhoudelijk naar de maatregelen, en bespreek de good, de bad en de ugly. Of liever goed, slecht, gemiste kans, onzeker, zou het zelf niet doen maar is ook niet rampzalig. Veel van de maatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen zijn helemaal niet zo slecht of spannend of rechts. En enige bescheidenheid over de effectiviteit van de eigen oplossingen kan ook geen kwaad.
De VVD heeft de formatie gewonnen, dat is zeker. Grosso modo hebben we het regeerakkoord van Rutte 4 terug, ondanks de veranderde verhoudingen in de Tweede Kamer. Behalve de extra uitgaven voor defensie. En ook daar heeft de VVD gekregen wat hun topprioriteit was: het beschermen van de rijke elite tegen de NAVO. De grote vermogens hoeven niet bij te dragen.
En er is een gigantische tekortkoming. Ze hebben geen doordachte visie voor de allerbelangrijkste kwestie van het moment: de geopolitiek. En dan vooral de onbetrouwbaarheid en het verval van de VS. Er worden wat open deuren ingetrapt, en dat is het. Niks over monetair beleid, om de macht van de euro te versterken ten opzichte van de dollar. Over de enorme invloed van Amerikaanse financiële instelling. Over hoe we afhankelijkheid van Poetin voor gas hebben ingeruild voor eenzelfde afhankelijkheid van de inmiddels net zo onbetrouwbare VS.
Het ging hier al een paar keer over het motto van het kabinet. Afgaande op het regeerakkoord had dit het motto kunnen zijn: Navelstaren voor gevorderden.
Ctrl+H, zoeken naar: “liberaal”, vervangen door “rechts conservatief”
Liberaal is juist iedereen gelijke kansen geven en dat doet de VVD allang niet meer, rijken worden beschermd en bedrijven losgelaten, onderwijs slechts gericht op het bedrijfsleven.
Overigens snap ik niet waarom nu pas een jaarlijkse inkomenstoets voor sociale woningbouw wordt ingevoerd. Het is asociaal om met inkomen 100 een goedkope woning onder de marktprijs te mogen bezetten om later bij inkomen 500 te parasiteren op de maatschappij in plaats van een marktconforme huur te betalen voor de sociale huurwoning, waardoor velen vanzelf wel gaan verhuizen..