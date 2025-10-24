Closing Time | Crowded House – Four Seasons in One Day

Ik had beloofd om gewoon een mooi liedje te kiezen, en ja oké, het is een heel mooi liedje van Crowded House, maar nu ik even goed naar de tekst luister is het tóch weer ietwat politiek:
Smiling as the shit comes down
You can tell a man from what he has to say
Everything gets turned around
And I will risk my neck again, again
Je ontkomt er bijna niet aan lijkt wel…nee dat ligt toch aan mijn Zweefteverige hoofd geloof ik, ik zie ze zo langzamerhand vliegen haha…ahum. Het nummer op de cd dat hierop volgt begint met:
What’ll I tell him, when he comes to me for absolution
Toevallig (not) het begin van een eerdere Closing Time van mij, van dezelfde cd dus. Waarin ik mijn liefde voor Crowded House, of eigenlijk specifiek deze cd al bezong. Dus die mocht in de serie over mijn cd-collectie niet ontbreken. Ik sla dus wel de nodige cd’s over hè, het is gewoon veel en ik heb niet overal zin in. Maar de volgende in de lijst komt zéker aan bod, want die heb ik ook grijs gedraaid. Wordt vervolgd.