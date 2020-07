© VPRO Zomergasten 2020 Typhoon

Na 170 eerdere gasten, schuift vanavond de eerste van zes volgende gasten aan bij de zestiende presentator. We hebben het over de eerste aflevering van VPRO’s Zomergasten 2020, met Glenn de Randamie.(Sargaso’s recensie vindt u hier).

U kent hem vooral als ‘Master of Ceremonies’ Typhoon, de hiphopper van wie elk energiek optreden telkens weer een feest is. Of was, moeten we misschien zeggen? Want omdat het coronavirus nog niet klaar is met ons, zal het publiek bij de komende optredens toch op moeten passen niet spontaan eens lekker te pogoën. En Typhoon zelf zal zich wel inhouden en zich niet op zijn fans storten voor een tochtje crowdsurfen (zie op 12 min 05”).

Geen dampende en zwetende zalen dus ….

Maar Typhoon kan ook ingetogen mensen in vervoering brengen. Nu is een poppodium wel wat anders dan een 1-op-1 interview in een haast lege televisiestudio, maar er zijn Zomergastuitzendingen geweest die wel degelijk de kijkers raakten.

Glenn de Randamie hoopt ook “op een avond die raakt” en “inspireert en ook activeert” en hij zou het mooi vinden als het gesprek in de studio ook tot gesprekken bij de mensen thuis op de bank zal leiden (uit dit 1 minuut-filmpje bij de VPRO).

Gaat het gesprek, net zoals zijn teksten en muziek, “vrolijk in klank maar ernstig in tekst, en gezegend met een blijmoedig enthousiasme waar geen cynisme tegen is opgewassen” worden? (citaat uit VN-artikel, 2014).

Waar zal Janine Abbring het zwaartepunt leggen in het biografische deel? De muzikaliteit van het gezin De Ranmadie? Pa Imro speelde saxofoon in militaire kapellen, moeder Marlène zong in koren, broers Kevin en Earlrandall en zus Sharon rappen en zingen.

Of het slavernijverleden van de familie? Hij heeft dat zelf al onderzocht (o.a. in de uitzending ‘Amsterdam, sporen van suiker’ (NPO, 2017).

Zijn familie blijkt slaven én slavenhouders als voorouders te hebben gehad. Zo is er een document waarin wordt verzocht tot vrijlating van de slaaf Cornelis Abraham de Randamie, die later naar Amerika is gegaan. Die Cornelis is de broer van Jan Grootveld de Randamie en Andries de Randamie.

In een podcast van de Correspondent (op 9 min. 05”) vertelt Glenn de Randamie hoe hij er achter kwam dat er bij zijn voorouders ook slavenhouders waren.

In de documentaire die Herbert Alfonso over Typhoon maakte, zie je (op 4 min. 30”) hem even staan bij een straatnaambordje (ergens in Lelydorp, Paramaribo) waarop staat ”Gebr. De Ranmadiestraat”. Of dat vernoemd is naar de slavenbroers of naar de slavenhouders, daar zijn we niet achter gekomen.

Het maakt hem wel enigszins een ‘ervaringsdeskundige’ en dat zal de reden zijn waarom hij is gevraagd voor het ‘Adviescollege slavernijverleden’, waar hij sinds 1 juli lid van is.

Ongetwijfeld komt ook racisme aan de orde. Het is niet alleen één van de thema’s in zijn muzikale werk, hij schuwt het debat ook niet. Dat kan uiterst interessant en leerwaardig worden. Glenn de Randamie is immers een van de vele geboren en getogen Nederlanders, maar die om een kleurtje vaak niet als zodanig worden bekeken.

Alleen zijn vader heeft Surinaams paspoort, zijn moeder heeft een Nederlands paspoort. Zij oudste broer Kevin is in Roermond geboren en zijn andere broer en zus zijn, evenals hijzelf in ’t Harde geboren en voor een groot deel getogen.

Gelukkig komt er ook muziek voorbij,. Misschien wat te weinig maar wie weet wordt het zo’n mooie uitzending dat het een van de drie dingen wordt waar je vandaag dankbaar voor bent.

Vanavond dus om 20.15 uur te zien op NPO 2 en via de livestream op NPO Start.

Uw reacties op de uitzending zien we hieronder graag tegemoet.

Morgen Sargasso´s recensie, deze keer van onze redacteur Karin van der Stoop.