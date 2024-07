Nederland voor de superrijken

Deze week praat de G20 over een Braziliaans voorstel voor een internationale minimumbelasting voor superrijken.

Op tafel ligt een rapport van de Frans-Amerikaanse econoom Gabriel Zucman.

‘Zucmans boodschap, in het kort: de circa 3.000 miljardairs van deze wereld betalen – inderdaad – relatief fors minder belasting dan de gemiddelde burger. En de beste manier om dit aan te pakken is een internationale minimumbelasting voor ultrarijken. Particulieren die 1 miljard dollar of meer bezitten, betalen dan jaarlijks 2 procent van hun vermogen. Brazilië nam dit voorstel van harte over.

In de VS betalen miljardairs zo’n 9 procent inkomstenbelasting, in Frankrijk krap 2 procent en in Nederland vrijwel nul. Als je andere vormen van belasting meerekent, zoals vennootschapsbelasting en btw, komt de totale belastingdruk voor miljardairs uit op 23 procent in de VS, 27 procent in Frankrijk en 17 procent in Nederland (waar het dus bijzonder goed toeven blijkt voor ultrarijken). Ter vergelijking: de totale belastingdruk voor de meeste burgers ligt in de VS op 25 à 30 procent, in Frankrijk boven de 50 procent en in Nederland tussen de 45 en 50.’

Het opvolgen van het advies van Zucman levert in totaal 200 tot 250 miljard dollar aan extra inkomsten op.

Kan daar misschien nog iets van meegenomen worden in de Miljoenennota en de financiële plannen van onze nieuwe regering?

Bron: NRC, Economiekatern 23 juli 2024