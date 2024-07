Openbaar zomerreces

De Tweede Kamer, als organisatie, hecht er aan bij elk zomerreces te benadrukken dat de volksvertegenwoordigers niet (de Kamer herhaalt: n i e t) acht weken lopen, zitten of liggen te niksen.

Het zomerreces is twaalf werkdagen oud en de Kamerleden hebben, met een gemiddelde van zes per werkdag, al 72 brieven van de regering toegestuurd gekregen. De regering werd op haar beurt bestookt met 102 schriftelijke vragen van de parlementariërs. Dat is een gemiddelde van 8,5 per werkdag.

We gaan er gemakshalve maar even vanuit dat dit niet betekent dat de Tweede kamer net een tandje harder werkt dan de regering.

Dat de Tweede Kamer er veel aangelegen is geruchten van zomerluiheid te ontzenuwen blijkt uit een nieuwsbericht van 17 juli. Daarin “vertellen vijftien Kamerleden, van elke fractie iemand, hoe zij de afgelopen periode beleefd hebben en wat zij zoal ondernemen tijdens dit zomerreces”.

Onderaan het bericht staat nog dat we de Tweede Kamer op Instagram kunnen volgen en wekelijks een video kunnen bekijken waarin Kamerleden vertellen over hun bezigheden tijdens het zomerreces.

In deze video op Instagram “vertellen Joost Eerdmans (JA21), Marieke Koekkoek (Volt) en Henk Vermeer (BBB) wat ze gaan doen de komende weken”. En op een andere video vertellen Thierry Baudet (FVD), Sarah Dobbe (SP) en Ines Kostić (PvdD) welk debat van de afgelopen tijd hen het meest is bijgebleven.

Verder is er nergens op Instagram iets terug te vinden van die wekelijkse openbaringen van de recesactiviteiten. Gelukkig is er dat nieuwsbericht nog waarin de overige negen Kamerleden geciteerd worden. Zeven van hen biechten hun recesagenda op.

Eén parlementariër zegt rust te pakken “om even los te komen van de waan van de dag”. Er is zoveel gebeurt dat hij even “rustig uit wil zoomen om het totale plaatje te overzien” en op een rij te krijgen “wat is er nou de afgelopen periode is gebeurd.”

Een ander gaat er met vol enthousiasme tegenaan: “Ik ga proberen van alles in het reces te proppen: leeswerk, werkbezoeken, vrienden, familie en vakantie.”

Weer een ander ging met collega’s van de commissie Europese zaken en Buitenlandse zaken op werkbezoek in Georgië en nam aansluitend vakantie. Dat is wel heel andere koek dan het Kamerlid tot rust hoopt te komen door met het gezin op reis te gaan en tijd over te houden om zelf de dakgoot te schilderen.

Nog twee andere Kamerleden noemen werkbezoeken en wat vakantiedagen ter invulling van de zomerse ledigheid. En meerdere Kamerleden zullen, zo zegt een zevende parlementariër, zich voorbereiden “op wat er komen gaat op basis van de plannen van het nieuwe kabinet”. Hij verzucht: “Daar zullen we toch voor het eind van het reces in moeten duiken om te snappen wat we er eigenlijk mee gaan doen.”

Nu hebben wij de volgende schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer:

1. Het zomerreces duurt 8 weken. U kondigde aan dat we op Instagram “wekelijks een video kunnen bekijken waarin Kamerleden vertellen over hun bezigheden tijdens het zomerreces”. We vonden maar één (1) video waarin drie (3) Kamerleden zich openbaarden aangaande hun reces. Hoe denkt u nog voor het einde van het reces de overige 147 Kamerleden aan het woord te laten?

2. En waarom op Instagram? Doe het gewoon op de website van de Tweede Kamer zelf. Die is voor iedereen toegankelijk. Dat moet toch niet zoveel moeite kosten?