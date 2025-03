Jezelf uitroepen tot ‘.. der Nederlanden’ getuigt van postmodern narcisme

OPINIE - De Dichter, Denker en Theoloog ‘des Vaderlands’ hebben zichzelf omgedoopt tot Dichter, denker en theoloog ‘der Nederlanden’. Dit zou inclusiever en meer bij de tijd zijn. Het getuigt echter vooral van aanmatiging, postmodern narcisme en oppervlakkig denken.

Ben ik nou zo slim of zijn jullie zo dom? Het is de slagzin die eermalig bondscoach Louis van Gaal tot zijn handelsmerk maakte. Tevens een zin die vaak samenvat wat ik denk als ik weer eens iets absurds lees, hetgeen regelmatig voorkomt. Afgelopen week vernam ik dat de titel ‘Dichter des Vaderlands’ op aandringen van de huidige drager wordt veranderd in ‘Dichter der Nederlanden’. Want: inclusiever.

Dichter des Vaderlands

Toen de term ‘Dichter des Vaderlands’ in 2000 werd geïntroduceerd om de poëzie een nationale ambassadeur te bezorgen – met Gerrit Komrij in die rol – werd die titel bewust gekozen om z’n archaïsche bijklank. Een poet laureate, dat had men in landen als Frankrijk of de V.S., hier vond men dat eigenlijk flauwekul. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat de uitverkorene werkelijk in z’n zalving ging geloven. Dat zou maar 19e eeuws gedoe opleveren. Niks voor Nederland, die dikdoenerij.

Die ironische lading zou volgens de huidige dichter des vaderlands, Babs Gons, niet meer worden begrepen. Het zou vooral verwarring oproepen. Gons wijst erop dat veel Nederlanders afkomstig zijn uit meer dan één land, en hun Nederlandse identiteit ook op meer lagen begrijpen:

Als Dichter der Nederlanden sta ik graag voor alle Nederlanden waaruit wij bestaan. We hebben een vaderland en een moederland, adoptielanden, tweede en derde landen. We zijn zoveel Nederlanden: Europese Nederlanden, Caraïbische Nederlanden, zeelanden, randstadlanden, plattelanden, enzovoorts. De titel refereert op een poëtische manier aan de landen in ons.

Uit de tijd

Andere ambassadeurs met variaties op de titel, zoals de Denker des Vaderlands Marjan Slob en de theoloog des vaderlands Mirella Klomp vinden de term ‘des vaderlands’ tevens te patriarchaal klinken.

„Waar zijn de moeders eigenlijk?”, vraagt Mirella Klomp. Marjan Slob merkt op: “Hoe draag ik bijvoorbeeld als vrouw deze titel? Ik sprak met Babs Gons en zij zei dat haar vader niet eens in Nederland is geboren.”

In overleg met de achterliggende organisaties is nu besloten om de titel te veranderen naar Dichter/ Denker/ Theoloog/ Fotograaf/ Vult u maar in… der Nederlanden’. De titel zou ‘open’ en ’tijdloos’ zijn en daardoor meer passen bij onze tijd, aldus NRC. (Merkt u de paradox ook op?)

De naamsverandering geeft volgens Marjan Slob meer ruimte om de titel vorm te geven voor verschillende soorten Nederlanders. “De titel is nog steeds heel plechtig, we gaan niet iets anders doen. De benaming kunnen we alleen makkelijker op ons nemen.”

Uitgaan van het zelf

Ik moest weer even denken aan het magistrale boek van Isolde Charim, Narcisme: Over vrijwillige onderwerping (2023) over hoe de huidige tijd met z’n nadruk op authenticiteit en zelfontplooiing gekenmerkt wordt door een voortdurend beroep op het narcistische zelf. We worden dan ook gekneed om voortdurend uit te gaan van het ‘ik’, de eigen beleving en hoogstpersoonlijke ontwikkeling.

‘Ja maar ík kan me niet vinden in…’, ‘Ja, maar ik voel me als vrouw ondergeschikt gemaakt aan mannen bij zo’n titel ‘des vaderlands’.’ ‘Ja, maar mijn vader is helemaal niet in Nederland geboren.’ ‘Ja, maar ik kan dit niet uitleggen aan buitenstaanders.’

Ja, nou èn?, zouden onze voorouders zeggen. Je hebt je gewoon te schikken in de traditie, en je die eigen te maken.

Aanmatiging

En misschien – heel misschien – ben je toch niet zo’n diep denker als je je zelf wel inbeeldt. En wellicht schiet je taalbesef gewoon te kort. Want laten we wel zijn, de titel ‘Dichter des Vaderlands’ had bewust enkel betrekking op Nederland. ‘Dichter der Nederlanden’ beslaat daarentegen ook Vlaanderen, en als we de titel betrekking laten hebben op het Koninkrijk der Nederlanden dan omsluit het ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Heeft iemand de Vlamingen echter gevraagd of ze ene ‘Babs Gons’ uit Utrecht en werkzaam in Amsterdam erkennen als hun nationale dichter? Heeft iemand bij de bevolkingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten geïnformeerd of zij in een witte mevrouw uit Giessenburg hun collectieve wijsgeer herkennen? Kan iemand uitleggen hoe een of andere Lutherse liturgiewetenschapper in Utrecht de geloofsbeleving op de Antillen inspireert of zelfs maar begrijpt? Nee hè?

Is dat niet heel koloniaal dan, om jezelf even vanuit Nederland uit te roepen tot ook hún denker of theoloog? Een voor de hand liggende vraag, die de dames kennelijk niet belangrijk genoeg vonden om ermee te worstelen. Men kijkt blijkbaar niet verder dan de eigen beleving, bevestigd door de eigen zeepbel van gelijkgestemden.

Poëtische versluiering

En wat zijn dat eigenlijk, ‘Europese Nederlanden’ en ‘randstadlanden’? Ik weet wat ‘het platteland’ betekent, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat onze nationale dichteres Babs Gons hier met taal goochelt om te verbloemen dat ze maar wat in de ruimte kletst. Als een kermisartiest die met wat rook en afleiding het publiek laat geloven dat een konijntje best in een bloem kan veranderen.

“We hebben een vaderland en een moederland, adoptielanden, tweede en derde landen.” Oké, en hoe werkt dat precies voor een Marokkaanse Nederlander, wiens (groot)vader uit Ouarzazate en wiens moeder uit Nador kwam? Valt Marokko tegenwoordig ook onder ‘de Nederlanden’? Zodra je twee tellen nadenkt, valt al dat zogenaamd poëtische geleuter al uit elkaar.

Het heeft namelijk geen logische inhoud, het doet een appèl op een vaagomlijnde beleving, en evenzoveel belevingen als individuen. Daar komt dat postmodern narcisme weer om de hoek kijken. Je zou denken dat een filosoof of zelfs een theoloog zo’n een en ander op dit punt kritisch zouden analyseren, maar in plaats daarvan dobberen ze volledig mee op de golven van de tijdsgeest.

Narcistisch ethos

Wij worden allen in beslag genomen door het voortdurend beroep dat uitgaat van een alomtegenwoordig narcistisch ethos, zou de filosofe Isolde Charim zeggen. Jammer dat deze Oostenrijkse geen Denker der Nederlanden kan worden.

Wellicht dat er in de toekomst een postje als Denker van het Continent in het verschiet ligt.