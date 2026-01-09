Gaza zit nog steeds op slot

Israël laat nog steeds geen journalisten toe tot de Gazastrook. De Foreign Press Association (FPA) heeft een proces aangespannen om internationale media weer toegang tot Gaza te laten verkrijgen. Sinds het begin van de oorlog met Hamas in oktober 2023 is er geen buitenlandse journalist meer in Gaza geweest. Voor informatie over de situatie daar zijn we afhankelijk van steeds minder lokale verslaggevers. Volgens het Committee tot Protect Journalists (CPJ) zijn er in de oorlog tot nu toe meer dan tweehonderd journalisten gedood in Gaza.

Israël gaat intussen gewoon door met het bombarderen van zowel Gaza als Libanon. Sinds het begin van ‘het staakt-het-vuren’ in Gaza zijn er volgens de lokale zorgautoriteiten 422 Palestijnen door Israël gedood, zowel bij bombardementen en drone-aanvallen als beschietingen door Israëlische militairen die nog in Gaza zijn gelegerd. Israël weigert hulporganisaties de toegang tot het gebied waar duizenden mensen noodgedwongen in tenten verblijven en nog steeds voedsel en medicijnen moeten ontberen. De nieuwe registratieplicht voor hulporganisaties als Artsen Zonder Grenzen en Oxfam is volgens hen een ‘bewuste ondermijning van de hulp met voorzienbare gevolgen’ en volledig in strijd met het internationaal recht.

Duizenden Palestijnen leven nog steeds in een staat van gedwongen ontheemding. Ze kunnen niet terugkeren naar hun huizen of land, dat nu buiten de zogenaamde “Gele Lijn” ligt. Deze lijn splitst de Gazastrook van noord naar zuid in tweeën. Het Israëlische leger is nog steeds actief in het oostelijke gedeelte en bedreigt iedereen die vlak bij de grens woont. De ‘Gele lijn’ luidt een nieuwe fase van oorlog in, een fase die zich in stilte voortzet, buiten het zicht van de camera’s. Een vluchteling uit het oostelijk deel: “We hebben niet het gevoel dat de oorlog voorbij is. Ze hebben ons niet toegestaan ​​terug te keren naar onze woongebieden of zelfs maar onze huizen te controleren. We leven nog steeds in een andere oorlog, de oorlog van ontheemding en lijden, vooral nu de winter eraan komt.”

Dit gebeurt allemaal ongetwijfeld met instemming van Trump, die in navolging van Netanyahu ook alle internationaal recht aan zijn laars lapt. Maar ook de Britse Labourregering stelt zich volgens het onderzoekscollectief Declassified UK nog altijd op aan de kant van Israël. Britse militairen bewaken het staakt-het-vuren vanuit een “coördinatiecentrum” in Israël, maar reppen met geen woord over de vele schendingen van het akkoord door het Israëlische leger. Er is zelfs een bericht verschenen dat suggereert dat Britse militairen betrokken zijn bij het ontwerpen van een woningbouwproject, waar alleen geschikte, gescreende inwoners van Gaza zouden mogen wonen. The Atlantic berichtte al in november over dit nieuwe plan van Trump dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Het idee is duizenden Palestijnen aan de Israëlische kant van de ‘Gele Lijn’ te huisvesten waarmee de splitsing van de Gazastrook en van zijn bevolking een permanent karakter krijgt. Alleen Palestijnen die door de Israëlische binnenlandse inlichtingendienst zijn goedgekeurd, mogen zich vestigen in zo’n Alternate Safe Community. Het is nog onduidelijk wat de criteria voor goedkeuring zullen zijn. Het ligt voor de hand dat iemand die banden met Hamas heeft wordt uitgesloten.

Dat de Britten er bij betrokken zijn is goed mogelijk gezien het feit dat in een eerdere fase van Trumps plannen voor Gaza de Britse oud-premier Tony Blair ook aan tafel zat, partijgenoot van de huidige premier Keir Starmer. Declassified UK berichtte eerder over de samenwerking tussen het Britse en het Israëlische leger. Israëlische militairen die in Gaza vochten werden opgeleid aan het Royal College of Defence Studies in Londen. Omgekeerd hebben Britse militairen deelgenomen aan trainingen met het leger in Israël terwijl de oorlog in Gaza al aan de gang was. De RAF, de Britse luchtmacht, steunde het Israëlische leger in de oorlog met spionagevliegtuigen vanuit de Britse basis op Cyprus. Ter verdediging daarvan zei de Britse regering dat het ging om de locatie van gijzelaars. Een twijfelachtig argument als je weet dat de gegevens over de situatie in Gaza realtime werden gedeeld met de Israëlische inlichtingendiensten. En dus gebruikt konden worden voor bombardementen. Een van dergelijke spionagevluchten zou ook beelden hebben opgeleverd van de moord op drie Britse hulpverleners in april 2024 door een Israëlische drone. Het Britse ministerie van Defensie wil deze beelden niet vrijgeven.

De oorlog in Gaza gaat verder achter gesloten deuren. Journalisten krijgen geen toegang. Phil Miller van Declassified die probeerde te achterhalen wat de Britse betrokkenheid is werd op Cyprus door de politie gevolgd. Hij eindigt zijn reportage in Nicosia waar pro-Palestijnse demonstranten de Britten opriepen nu eindelijk eens op te hoepelen met de leus Cyprus is not your launchpad.