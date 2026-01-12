De auteur staat op van de doden

Het onderzoeken van de taalvermogens van grote taalmodellen is inmiddels een heuse eigen industrie. Kunnen we teksten van chatbots herkennen? En zo ja, waar ligt dat dan aan?

We stuiten hier meteen op een pikant onderwerp: onderzoekers kunnen inderdaad verschillen vaststellen, maar tegelijkertijd lijkt het alsof menselijke lezers ongevoelig voor die verschillen zijn. Met andere woorden: computers lijken beter in het ontmaskeren van door computers geschreven teksten dan mensen. Hier zijn bijvoorbeeld twee recente artikelen (hier en hier) die min of meer dezelfde conclusies trekken. Chatbots schrijven over het algemeen wat formeler en daarnaast zijn ze geneigd wat meer informatie per vierkante centimeter te verwerken. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld meer zelfstandig naamwoorden gebruiken – heel veel informatie zit in de zelfstandig naamwoorden – terwijl mensen percentueel wat meer lidwoorden, voorzetsels en andere betrekkelijk inhoudsloze woorden gebruiken. (Hier schreef ik over nóg een onderzoek meteen vergelijkbare conclusie.)

De verschillen zijn meetbaar, al zijn ze ook statistisch (niet iedere door een chatbot of door een mens gemaakte tekst is op deze manier te herkennen). Maar met het blote oog op te merken zijn ze nauwelijks.

Keurmerk

Desalniettemin hebben met name ervaren redacteuren wel het gevoel dat ze de verschillen kunnen ontdekken. Chatbottekst voelt gladder aan, en cliché-matiger. Gek zou dat ook niet zijn: chatbots zijn als het ware gemaakt om gladde en cliché-matige teksten te maken. In essentie doen ze niet anders dan steeds het meest voor de hand liggende woord te gebruiken, dat wil zeggen het woord dat in het corpus het vaakst voorkomt in deze context. Als veel mensen ‘op een mooie pinksterdag’ geschreven hebben, zal de computer na ‘op een mooie…’ geneigd zijn pinksterdag te schrijven.

Maar in de wetenschappelijke literatuur kan ik niet veel bewijs vinden dat mensen inderdaad verschil kunnen maken. In plaats daarvan zijn er veel studies waaruit blijkt dat de resultaten van experimenten waarbij mensen moesten kiezen niet veel anders zijn dan als die mensen zouden gokken (hier en hier bijvoorbeeld). Er blijkt vooral dat ze een voorkeur voor teksten hebben als ze denken dat die door mensen is geschreven. In dit onderzoek van vorig jaar kregen Engelse lezers bijvoorbeeld echte gedichten van bekende dichters te lezen én gedichten die chatbots hadden gegenereerd ‘in de stijl van’ die dichters. Ze konden de verschillen niet echt ontdekken, ze hadden over het algemeen een lichte voorkeur voor de chatbottekst, behalve als ze wisten dat deze door chatbots gemaakt was. Want als de onderzoekers over willekeurige tekst vertelde dat ze van een computer kwam, duikelde de waardering.

Het geldt niet alleen voor gedichten: dit onderzoek laat zien dat het ook geldt voor marketingteksten. De auteurs noemen het ’t ‘AI-auteurschapseffect’ – mensen hebben een afkeer van tekst waarvan ze weten dat deze door computers is gegenereerd.

Dat lijkt mij de redding voor de menselijke schrijver. Uiteindelijk lezen we teksten en geen tabellen of lijstjes ruwe feiten omdat we in contact willen staan met andere mensen. Het wordt dus zaak die garantie te bieden. Ik weet weliswaar ook niet hoe dat precies moet – misschien moet er een keurmerk komen. Authenticiteit wordt, zo vermoed ik, voor schrijvers van alle soorten een garantie. De auteur staat op van de doden.