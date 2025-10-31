De orkaan Melissa raast over de Caribische eilanden. De storm in de categorie 5 bereikte gisteren Jamaica en richtte daar grote schade aan. De orkaan wordt gezien als ‘een schoolvoorbeeld van hoe klimaatverandering orkanen gevaarlijker maakt, gelet op de “explosieve intensivering, langzame beweging en enorme regenval” van de storm.’ Gevreesd wordt voor grote schade, vooral voor de armste delen van de bevolking. Zoals in Haïti waar meer dan de helft van de bevolking, bijna 6 miljoen mensen, momenteel kampt met een ernstige vorm van voedselonzekerheid. Cuba werd twee jaar geleden ook al getroffen door een orkaan. De blokkade van de VS leidde toen tot grote problemen met de stroomvoorziening. Die blokkade stond dezer dagen op de agenda van de vergadering van de Verenigde Naties. Daar verweerde de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez zich tegen ‘de leugens’ van de Amerikaanse ambassadeur Mike Waltz die beweert dat alle problemen op Cuba veroorzaakt worden door de Cubaanse regering.

Latijns Amerika wordt door de regering-Trump opnieuw geconfronteerd met klassieke Amerikaanse machtspolitiek. Ten zuiden van Texas begint de ‘achtertuin’ van de VS. En daar heeft Washington het laatste woord. Dat hebben ze in Argentinië ook ervaren. De partij van president Milei won zondag tot grote verrassing de parlementsverkiezingen met overmacht. Enkele dagen voor de stemming kondigde de Amerikaanse president een reddingspakket van 40 miljard dollar aan voor zijn Argentijnse ambtgenoot. Hij waarschuwde echter dat als Milei niet zou winnen, hij zijn steun zou intrekken. Dus is de vraag terecht of Milei’s overwinning te danken is aan de grote bezuinigingen die hij met zijn ‘kettingzaag’ heeft doorgevoerd of aan Trumps economische chantage. Gegeven de vriendschappelijke relaties van Milei met Trump zijn de Argentijnen voorlopig nog niet verlost van de de dominantie van de VS. Milei te vriend houden is voor de VS ook van het grootste belang gezien het feit dat China en Rusland op dit moment hun invloed in Latijns-Amerika uitbreiden.

Orkaan Trump

De ‘orkaan’ Trump bedreigt momenteel Venezuela, Colombia en Ecuador met zijn aanvallen op ‘drugsboten‘. Trump stuurde vorige week ook een vliegdekschip richting Latijns-Amerika. Experts vragen zich af of de Amerikaanse strijd tegen drugsterrorisme eigenlijk een opmaat is voor militaire inmenging in deze regio. Eerder stuurde hij al drie oorlogsschepen richting de Zuid-Caribische regio en er liggen ook vijf andere marineschepen in de internationale wateren voor de kust. Ruim 6000 militairen zijn er gemobiliseerd. Dat het alleen om de drugs gaat valt te betwijfelen. De drugshandel die in de VS tot een ernstige crisis heeft geleid komt vooral over land via Mexico. De militaire acties van de VS hebben inmiddels 57 doden gekost. Zelfs bij Trumps partijgenoten zijn er vragen gerezen. “Tot nu toe hebben ze beweerd dat deze mensen drugsdealers zijn. Niemand noemde hun naam. Niemand zei of ze bewapend waren. En we hebben geen bewijs ontvangen”, zei senator Rand Paul, een Republikein, in een interview met Fox News. “Dus op dit punt zou ik het buitengerechtelijke executies noemen”, zei hij. Paul wil samen met Democratische senatoren een beroep doen op de War Powers Act die de exclusieve macht van de president inzake militair optreden beperkt. ‘Amerikanen willen hun zonen en dochters niet naar nog meer oorlogen sturen – vooral niet oorlogen die een ernstig risico met zich meebrengen van aanzienlijke destabilisatie en massale nieuwe migratiegolven op ons halfrond”, aldus Tim Kaine, een Democratische senator uit Virginia.

Behalve op het linkse autoritaire regime van Maduro in Venezuela heeft Trump het ook gemunt op de linkse president van Colombia Gustavo Petro. Hij noemde hem een ‘illegale drugsleider’ en legde hem en zijn familie sancties op. Petro is een voormalige guerillaleider die drie jaar geleden werd verkozen als president, maar er nog niet in is geslaagd de cocaïnehandel naar de VS definitief te stoppen. Bij massale anti-Trump demonstraties beloofde Petro dat hij zich niet laat intimideren. Volgens NOS-correspondent Nina Jurna leeft hier het idee dat Trump onder het mom van de ‘War on Drugs’ het vooral heeft gemunt op linkse leiders in Latijns-Amerika en de regio wil destabiliseren. Daarmee treedt Trump in de voetsporen van vele voorgangers die op de een of andere manier ingrepen in de ‘achtertuin’ van de VS. De Amerikaanse journalist Vijay Prashad noemt in zijn boek Imperialisme voor beginners in totaal 56 ingrepen van de VS in Latijns-Amerikaanse landen. Vrijwel geen enkel land is er in de loop der tijd aan ontsnapt. Tegen alle verzetsbewegingen in. Prashad: ‘Washington heeft altijd wel kogels klaarliggen om de hoop te vermoorden.’