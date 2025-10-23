Closing Time | Neneh Cherry – Manchild

Deze cd van Neneh Cherry met de ruige naam Raw Like Sushi, heb ik duidelijk voor de hitsingles gekocht, want ik heb de rest even geluisterd, of nou, gescand, zeg maar heel snel doorgeskipt (is dat een woord, ja toch?), en wat een kútmuziek zeg allememaggies. R&B rap, nee niet mijn ding dus. Een beetje kan ik wel hebben, Buffalo Stance en Inner Citty vind ik te doen, maar dat gescratch en gerap op de rest van de nummers is een aanslag op mijn trommelvliezen, niet normaal.

Niettemin is Manchild wel een heel erg tof nummer, en ik vind hem ook wel weer hyper actueel, qua tekst. Nou ja qua titel in elk geval.

We hebben een Manchild in het Witte Huis zitten, de manosphere op internet viert hoogtij en hier lopen ze “sieg heil”- en “linkse hoer”-roepend door de straten. Het manvolk is momenteel in alle staten, letterlijk lijkt het wel. Nou ja, filosofisch gezien is hij dat natuurlijk altijd…never mind. Zoals ik gister al zei, de wereld is gek geworden, en er zitten Manchilds aan de knoppen… Het is ook een hele rare clip trouwens zie ik nu, ook wel passend.

Mijn volgende Closing Time is gewoon een mooi liedje zonder bijbedoelin