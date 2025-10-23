Closing Time | Neneh Cherry – Manchild

Deze cd van Neneh Cherry met de ruige naam Raw Like Sushi, heb ik duidelijk voor de hitsingles gekocht, want ik heb de rest even geluisterd, of nou, gescand, zeg maar heel snel doorgeskipt (is dat een woord, ja toch?), en wat een kútmuziek zeg allememaggies. R&B rap, nee niet mijn ding dus. Een beetje kan ik wel hebben, Buffalo Stance en Inner Citty vind ik te doen, maar dat gescratch en gerap op de rest van de nummers is een aanslag op mijn trommelvliezen, niet normaal.
Niettemin is Manchild wel een heel erg tof nummer, en ik vind hem ook wel weer hyper actueel, qua tekst. Nou ja qua titel in elk geval.
We hebben een Manchild in het Witte Huis zitten, de manosphere op internet viert hoogtij en hier lopen ze “sieg heil”- en “linkse hoer”-roepend door de straten. Het manvolk is momenteel in alle staten, letterlijk lijkt het wel. Nou ja, filosofisch gezien is hij dat natuurlijk altijd…never mind. Zoals ik gister al zei, de wereld is gek geworden, en er zitten Manchilds aan de knoppen… Het is ook een hele rare clip trouwens zie ik nu, ook wel passend.
Mijn volgende Closing Time is gewoon een mooi liedje zonder bijbedoelin
Wat ik heb met haar is dat het uitermate fascinerend kan beginnen en dan gaat irriteren. Dit nummer ook, het begin is tof en het filmpje hypnotiserend totdat….
Ik met leren banden om mijn polsen wakker wordt.
En ik had dit artikel naar Sargasso mail gestuurd. Maar gmail vertaald automatisch de Engelse gedeelten. Dus dan slaat het nergens meer op 😄
https://youtu.be/p9Yy0DeYH7Q?si=I5uyqdNk5s2mBM2R
She moved through the fair
Is een van de meest populaire Ierse folk song van meer dan 100 jaar oud en door vele artiesten gecovered, zoals Sinéad O’Connor, Van Morrison maar ook bv een Nana Mouskouri.
Er is wat onduidelijkheid over de origine van het nummer omdat folk songs vaak spontaan opkwamen, over een gebroken hart, een verkeerd gevallen boom whatever, en vaak zonder muzikale begeleiding.
Het nummer gaat over 2 geliefden die elkaar op de kermis ontmoeten en waar zij hem verteld dat zij de zegen van haar familie heeft voor een huwelijk met hem. Daarna loopt ze rustig alleen verder, beweegt over de kermis, en hij heeft momenten van haar dansende jurk in zijn ogen.
Diezelfde nacht verschijnt zij voor hem maar dan als een geest en zij verteld hem wederom dat ” it will not be long before our wedding day”…….
Laat dat maar aan de Ieren over om er iets treurigs en umheimisch van te maken.
I Once Had a True Love _ She Moved Through the Faire.
Versies van het lied opgenomen door Sinéad O’Connor en Nana Mouskouri veranderen het geslacht van de voornaamwoorden, waardoor het lied ” He Moved Through the Fair” werd. De versie van O’Connor behoudt de oorspronkelijke titel, maar Mouskouri verandert deze.
Jam Nation_ album: Way Down Below Buffalo Hell.
Gajes