Closing Time | Cris Rea | Driving Home For Christmas

Door Karin van der Stoop.

En weer is ons een opmerkelijke, onvergetelijke artiest ontvallen.

Op 22 december reed Chris Rea zijn laatste ritje naar huis, net voor Kerst – er voor de christelijke gelegenheid even vanuit gaand dat er een hemel is en dat je daar thuis komt.

Ozzy Net alswas hij artiest tot op zijn laatste benen; na het overleven van kanker en een beroerte bleef hij hardnekkig het podium op strompelen. En net als George Michael zal hij elke Kerst weer even uit ons collectieve geheugen naar boven drijven. Zijn laatste ritje was blijkbaar vredig, vergezeld door zijn familie

(Note: Deze post is van mij, door Gajes in WordPress gezet omdat ik niet kon inloggen (nu dus weer wel, met dank aan Joost) – en Gajes dude, wil je mijn schrijfsels niet verneuken met je emoticon-bull-shit de hele tijd 😜😂)

( En jij ook een vrolijk Kerstfeest, ondankbare trol. Kom, dan gaan we vrede op aarde brengen. Kus Gajes).