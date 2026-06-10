Quote du Jour | Natuursloop

QUOTE - De natuur in Nederlandse zoetwatergebieden laat na decennia van herstel opnieuw een zorgelijke achteruitgang zien. Dat concludeert het Wereld Natuur Fonds Nederland dinsdagochtend. Waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen.
He, omgeslagen. Verdorie. En het ging al zo slecht.
2010, 2010… help me even mensen. Wat was er ook al weer in 2010? O ja.
Reacties (1)
Inderdaad, Henk B. heeft laten zien hoe je als bewindspersoon in korte tijd dingen kapot kunt maken, die alleen met heel veel tijd en moeite weer te repareren zijn. Of helemaal niet. (Types als Dilan Y. lijken er een voorbeeld aan te nemen…)