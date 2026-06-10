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Quote du Jour | Natuursloop

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Foto: Quote du Jour - Sargasso
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QUOTE - De natuur in Nederlandse zoetwatergebieden laat na decennia van herstel opnieuw een zorgelijke achteruitgang zien. Dat concludeert het Wereld Natuur Fonds Nederland dinsdagochtend. Waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen.

He, omgeslagen. Verdorie. En  het ging al zo slecht.

… Vanaf 2010 was er nog maar mondjesmaat sprake van verbetering en inmiddels is er in sommige gebieden zelfs weer een daling zichtbaar.

Volgens Sander Turnhout van SoortenNL is dat te wijten aan het ontbreken van goed natuurbeleid sinds 2010. “We hadden natuurbeleid en dat werkte heel goed. Maar in 2010 zijn we gestopt met beleid”, zegt hij. “Het is logisch dat je dan in de data met enige vertraging een daling ziet.”

2010, 2010… help me even mensen. Wat was er ook al weer in 2010?  O ja.

+4
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Reacties (1)

#1 Hans Custers

Inderdaad, Henk B. heeft laten zien hoe je als bewindspersoon in korte tijd dingen kapot kunt maken, die alleen met heel veel tijd en moeite weer te repareren zijn. Of helemaal niet. (Types als Dilan Y. lijken er een voorbeeld aan te nemen…)

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