Closing Time | R.I.P. Anthony Head

Er gaan opeens wel erg veel hele grote, de afgelopen weken. Gister was er hier terecht aandacht voor de dichter Lieke Marsman. Op 1 juni jongstleden verwisselde de illustrator/kunstenaar John Blanche het tijdelijke voor het eeuwige – hij had met zijn werk een ongelooflijke impact op de manier waarop fantasy en science fiction verbeeld worden, tot op de dag van vandaag. De beste man verdient eigenlijk een eigen KoZ, maar aangezien ik vermoed dat er allemaal copyright zit op zijn bekendste werken zou ik zeggen klik vooral hier.

En op 1 juni overleed ook Anthony Head – acteur, vooral bekend van zijn rol in de Buffy the Vampire Slayer serie. Maar wij was ook niet onverdienstelijk als zanger, wat hij bewees in de musical-aflevering in seizoen 6 van Buffy, Once More With Feeling.