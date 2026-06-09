Sargasso 2051

OPROEP - 20 december 2051. In verschillende plaatsen in Nederland zien we al weken mensen van deur naar deur rennen en iets wat op papier lijkt in de brievenbussen van de huizen kieperen. Afgaande op hun uiterlijk, zou je kunnen denken hier een stel oude hippies aan het werk te zien.

Ze zijn onmiskenbaar oud. Zoveel verraden de lijnen in de gezichten en de vlekjes op de handen wel. Maar hippies? Wat een hippie is weet niemand meer, maar de term is in de geschiedenis vastgeroest en doet het nog steeds goed als denigrerend vooroordeel. Vandaag echter wordt….., wacht even, daar gebeurt wat.

“Ik heb een reactie! Ik heb een reactie!”. Een van de brievenbuslopers holt naar zijn maat en houdt iets wat op een papiertje lijkt omhoog.

“Hoe bedoel je, een reactie?’, vraagt zijn maat.

“Hier, dit hing aan de deurknop van dat huis daar. Overduidelijk een reactie op het pamflet van gisteren. Lees maar”.

De twee zetten het op een lopen en na enige minuten stormen ze een gebouw binnen, al roepend: “De first is binnen! De first is binnen!”.

‘First’ is Engels voor ‘r in de vuist’ en ‘is binnen’ is Nederlands voor ‘we got it!’. Het herhalen van zinnetjes lijkt een cultuurtje in de groep, want alom hoor je “Wat? Wat?” en “Echt waar? Echt waar?”. Eentje houdt het op “Huh? Huh?”.

Vanachter de stencilmachine maakt zich een inktbevlekte figuur los en mengt zich ertussen. “Laat eens lezen”, en er daalt een stilte neer. De Stencilaar leest voor:

Gefeliciteerd, maar wat zegt het? Twintig jaar zijn slechts een flits in de eeuwigheid en bovendien schrijven jullie alsof je pas net begonnen bent. Tip 1: Hoe jullie aan die Gestetner gekomen zijn mag Joost weten, maar de afdrukken zijn abominabel. Voor een prikkie heb ik nog wel een Risograph GR 2710 voor jullie, op zonne-energie, met accu. Tip 2: Laat g.v.d. die afdrukken eerst drogen voor je ze bij mij in de bus flikkert!

“Mwah”, reageert de Stencilaar als eerste, ‘gooi maar weg”.

“Weggooien? Weggooien?!”, roept de bezorger die de reactie had gevonden. “Start de machine maar vast op, dan tik ik snel een antwoord”.

“Niet doen, zeg ik” zegt Stencilaar, “dit gaat niet over de inhoud en ik heb een hekel aan technofrene betweters”.

“Maar dit is de eerste reactie sinds jaren”, repliceert de andere bezorger, “daar moeten we toch wat mee?”

“Tsja”, begint de Hoofdredacteur (waar komt die ineens vandaan?), “als we wel reageren, stimuleert dat misschien andere lezers en komen we dichter bij ons doel”.

“Ik maak vast een tekening”, gooit de meest artistieke van de groep er in, “en beeld hem wel af als een trol”.

“Een trol? Wat is dat?”, vraagt de jongste van het gezelschap.

“Als je het maar laat”, brult Stencilaar, “je pielt er altijd veel te veel lijntjes op en ik heb geen zin de machine elke keer helemaal schoon te maken als-ie weer is vastgelopen dankzij dat gekras van jou”.

“Heren, heren”, roept de Diplomaat.

Bammmm!!

De Diplomaat grijpt verbouwereerd naar zijn neus.

“Je leert het ook nooit, hè?”, roept Meesteres, “het is ‘mensen, mensen’ . Of, als je per se ingewikkeld wilt doen, ‘dames en heren’ ”.

Vijftig jaar Sargasso. Veel lijkt er niet veranderd en toch ook weer wel. Het groepsgedrag is herkenbaar. Technologische ontwikkelingen mogen zich razendsnel evolueren, het gedrag van groepen die ze hebben uitgevonden is echter een vaste constante. Maar wat is dat gedoe met een stencilmachine, pamfletten en brievenbussen?

Daarvoor moeten we vijf jaar terug. Op allerlei rampen was de mensheid voorbereid, op eentje na. ‘De Ramp’ voltrok zich volgens een scenario dat alleen volstrekt fictieve rampenfilms kenmerkt. Het begon met een kerncentrale in Frankrijk. Na een onbekende storing waren de kernreacties niet meer in de hand te houden en de centrale ontplofte. De schok die dat in de aardbodem teweeg bracht, veroorzaakte kettingreacties in ondergrondse tektonische platen. Behalve enorme schade bovengronds, hadden de aardverschuivingen ook tot gevolg dat de laatste restjes olie- en gasvelden verdwenen in ondergrondse scheuren en gaten. We konden er niet meer bij.

Nu zitten we dus al weer jaren zonder energie. Met man en macht worden er waterkrachtcentrales herbouwd en windmolens gerestaureerd, maar de Centrale Leiding heeft laten weten dat het nog wel een paar jaar kan duren voor de eerste burgers weer aangesloten kunnen worden op Het Net.

Ongeveer een jaar voor De Ramp legde Sargasso de lezers de ‘Vraag van het Jaar’ voor: Hoe ziet uw leven er uit als er helemaal geen energie meer is?

Een bont scala antwoorden volgde. Sargasso had niet alleen een groot en gemêleerd publiek, het was ook een vindingrijke, zo niet een fantasierijke lezersschare. Sargasso verklaarde nooit te zullen stoppen, wat er ook gebeurde.

Het siert de ondernemende, creatieve geest van de Sargassianen dat ze voorRampse-technologie wisten te bemachtigen én te gebruiken. Nu rennen ze dus de benen uit hun lijf om De Boodschap te bezorgen. Die boodschap valt kernachtig samen te vatten als: Denk na, denk na!



U las zojuist een update van een artikel dat hier werd gepubliceerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Sargasso. Het verhaal hierboven speelt zich af ten tijde van het 50-jarig bestaan. Wat er ook is aangericht door de Trumpen, Poetins, Xi Jinpings (en in hun kielzog grootheidswaanzinigen à la Wildersen), Sargasso laat zich niet weerhouden het zo nodige tegengif te produceren.



Help het voortbestaan van Sargasso veilig te stellen: Wij zoeken versterking van onze redactie en bestuur. Voor al deze vacatures: mail naar [email protected]