Palestijns land geveild in Londen?

In Londen moet zondag het ‘Grote Israëlische Vastgoedevenement‘ plaatsvinden. Volgens het promotiemateriaal zullen er adviseurs aanwezig zijn die advies geven over de aankoop van onroerend goed, woningen aanprijzen als “uw droomhuis” en ondersteuning bieden bij “belangrijke levensplanning in Israël”.

De Britse regering staat onder toenemende druk om het ​​evenement te verbieden dat reclame maakt voor de verkoop van illegaal bezet Palestijns land op de Westelijke Jordaanoever.

Dinsdag riepen parlementsleden de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Yvette Cooper, op om het evenement te verbieden, nadat ze net sancties had aangekondigd tegen bedrijven en individuen die Israëlisch kolonistengeweld mogelijk maken. Het Liberaal-Democratische parlementslid Calum Miller merkte op dat de panden in Gush Etzion te koop werden aangeboden. “Dit is Palestijns land dat op straat in onze hoofdstad wordt geadverteerd, verhandeld en verkocht”, zei hij.

Gush Etzion was echter woensdagmiddag van de evenementenwebsite verwijderd. Foto’s van eerdere edities van een soortgelijk evenement in Londen laten zien dat er wel woningen in Gush Etzion en Ma’ale Adumim – een andere illegale Israëlische nederzetting – werden aangeboden. De organisatoren van de veiling zeggen dat er alleen vastgoed wordt aangeboden binnen de Groene Lijn, de internationaal erkende grens met de bezette gebieden.