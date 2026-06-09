Quote du Jour | Als ik alle Belgische vrouwen was…

QUOTE - … dan gingen we morgen staken. Want ik ben echt niet van de hard harder hardst-straffen brigade, en geloof in tweede kansen en dat een straf ook tot doel moet hebben om de dader te resocialiseren. Maar als ik dit artikel lees, waaronder

De vriend bewerkte het filmpje met een liedje en een filter en stuurde het naar de andere man. Die heeft het filmpje later verder verspreid. De mannen namen de vrouw na de verkrachting in de auto mee naar het huis van een van hen, waar ze opnieuw is verkracht.

…

De twee mannen zijn ook schuldig aan het verspreiden van het filmpje. Hoewel verkrachting is bewezen, is rekening gehouden met “persoonlijke omstandigheden” van de verdachten. “Waaronder het feit dat zij niet eerder werden veroordeeld wegens gelijkaardige feiten, hun jonge leeftijd en de daarmee gepaard gaande beperkte maturiteit”, verklaarde de rechter.