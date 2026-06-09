Quote du Jour | Als ik alle Belgische vrouwen was…

QUOTE - … dan gingen we morgen staken. Want ik ben echt niet van de hard harder hardst-straffen brigade, en geloof in tweede kansen en dat een straf ook tot doel moet hebben om de dader te resocialiseren. Maar als ik dit artikel lees, waaronder
De vriend bewerkte het filmpje met een liedje en een filter en stuurde het naar de andere man. Die heeft het filmpje later verder verspreid. De mannen namen de vrouw na de verkrachting in de auto mee naar het huis van een van hen, waar ze opnieuw is verkracht.
…
Reacties (1)
een taakstraf van 100 uur, dat is nog niet eens 3 weken.
De ander heeft een taakstraf van 285 uur, een week of 7 dus.
Het komt op mij ook over als een erg lichte straf.
(behalve misschien als de dader al het hele jaar alle vakanties en weekeinden werkt omdat hij zijn studie moet betalen, maar dan is er geen sprake van een zinvolle tijdsbesteding leren kennen).