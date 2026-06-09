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Quote du Jour | Als ik alle Belgische vrouwen was…

1 reactie
Foto: Quote du Jour - Sargasso
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QUOTE - … dan gingen we morgen staken. Want ik ben echt niet van de hard harder hardst-straffen brigade, en geloof in tweede kansen en dat een straf ook tot doel moet hebben om de dader te resocialiseren. Maar als ik dit artikel lees, waaronder

De vriend bewerkte het filmpje met een liedje en een filter en stuurde het naar de andere man. Die heeft het filmpje later verder verspreid. De mannen namen de vrouw na de verkrachting in de auto mee naar het huis van een van hen, waar ze opnieuw is verkracht.

De twee mannen zijn ook schuldig aan het verspreiden van het filmpje. Hoewel verkrachting is bewezen, is rekening gehouden met “persoonlijke omstandigheden” van de verdachten. “Waaronder het feit dat zij niet eerder werden veroordeeld wegens gelijkaardige feiten, hun jonge leeftijd en de daarmee gepaard gaande beperkte maturiteit”, verklaarde de rechter.

Volgens de rechtbank zal de straf hun resocialisatie en re-integratie ten goede komen. “Aangezien zij bij het verrichten van diensten voor de gemeenschap deel blijven uitmaken van de samenleving en een zinvolle tijdsbesteding leren kennen.”

Dan moet ik toch een beetje binnensmonds braken. En het is ook niet voor het eerst hè, in soortgelijke zaken, maar ook in andere geruchtmakende gevallen, dat de Belgische justitie wel héél lafjes straft voor weerzinwekkende strafbare feiten.

+2
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Reacties (1)

#1 Co Stuifbergen

een taakstraf van 100 uur, dat is nog niet eens 3 weken.
De ander heeft een taakstraf van 285 uur, een week of 7 dus.

Het komt op mij ook over als een erg lichte straf.
(behalve misschien als de dader al het hele jaar alle vakanties en weekeinden werkt omdat hij zijn studie moet betalen, maar dan is er geen sprake van een zinvolle tijdsbesteding leren kennen).

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