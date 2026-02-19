Closing Time | Ana Tijoux – Antipatriarca

In een interview met ‘Democracy Now’ (Juli, 2014) sprak zangers/rapper Ana Tijoux (in Frankrijk geboren dochter van Chileense vluchtelingen tijdens het Pinochetbewind) onder andere over wat haar inspireerde ‘Antipatriarca’ te maken:

Ik heb me altijd erg onwetend gevoeld over feminisme, en ik denk dat dat te maken heeft met de machistische opvoeding die we hebben gekregen en die in ons DNA zit, diep in het DNA van de samenleving. En soms herhalen we die machistische patronen onbewust. Dus ik zag feminisme altijd als iets heel ver van me af staan, en ik voelde me daardoor zo dom. Toen begon ik boeken te lezen van bijvoorbeeld Gabriela Mistral en Simone de Beauvoir.

Er ging een wereld voor haar open en dat wilde ze ook haar zoon meegeven. Maar wat geef je zo’n jongen te lezen als blijkt dat het grootste gedeelte van de revolutionaire bevrijdingsgeschiedenis wordt gedomineerd door mannelijke rolmodellen (Camilo Cienfuegos, Che Guevara, Martí, Simón Bolívar)?

Dus besloot ik het nummer “Antipatriarca” te maken. Antipatriarca betekent “anti-patriarchie” en dit nummer gaat over opstaan ​​en je verzetten tegen de patriarchale samenleving.

Een Engelstalige vertaling van ‘Antipatriarca’ vind je hier.