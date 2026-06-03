Closing Time | Heimwee

Door een tekort aan ‘vrijwillige ouderlijke bijdragen’ besloot een school in Strijen dat de overnachting op het jaarlijkse groep 8-kamp wordt geschrapt. De kinderen moeten maar thuis gaan slapen. Gevolg: woeste ouders, die hun eigen nachtbezigheidsrust zagen verdampen.

De ouders zijn een petitie gestart om de kampovernachting te redden, want zo’n overnachting buitenshuis is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Het komt blijkbaar niet bij ze op dat daar ook wel eens anders over wordt gedacht.

Kinderen voor kindweren bezong ooit de beleving van een zomerkamp:

Kon ik maar thuis zijn

En slapen in mijn eigen bed

Ik wil weer thuis zijn

Daar waar ik alles ken

Los van dat alles: Pater Moeskroen (folk, Keltische muziek) ) heeft heimwee op een vrolijk deuntje vrij poëtisch omschreven: