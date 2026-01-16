Closing Time | Madonna – Ray of Light (en Shanti)

VIDEO - Het moet er toch maar van komen hoor; Madonna zit nou eenmaal pontificaal in mijn collectie. Kom je niet omheen, om die puntige borsten.

Oh nee, dat was bij The Blond Ambition Tour bijna 10 jaar eerder, never mind. Madonna zat bij het maken van Ray of Light in haar kabbala-periode. Net 40 geworden, op zoek naar zichzelf en blijkbaar ook naar God. Daar hebben wel meer mensen last van. Ze kan niet eens heul goed zingen, ze is kitsch, ze is een kreng, maar man, wat kan dat mens muziek maken. En vooral: performen! Ze heeft vast heel goed naar David Bowie gekeken, met al die alter ego’s. Sowieso een Queen of the Gayscene natuurlijk.

Niet dat Bowie gay was – maar dat is weer een ander, ook buitengewoon interessant verhaal (note to self; Docu – Bowie: The Final Act terugkijken).

Ik heb even overwogen om Shanti ashtangi te planten, want dat zing ik zo lekker mee… Maar Ray of Light is gewoon echt wel het beste nummer uit de stal, nog altijd.

Oh kan mij schelen, ik zet ‘m er gewoon onder 😜 Even landen na het opstijgende geweld van Ray of Light kan geen kwaad, toch…? Sing with me:

(mijn eigen fonetische tekst)

Vundé gurunam charanaravindé shandashwita

Svátma

Sukavaboté nisjté-asé (klinkt als THC)

Janga Likayamanée

Sánsara, hala hala, mohashantiéééééée

Lekker man!