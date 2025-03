Van valse naar echte solidariteit voor Oekraïne

COLUMN - Heeft u gisteravond iets gemerkt van kerkklokken die voor Oekraïne hebben geluid? Of werd het bij u in de buurt om 20.00 uur ineens wat donkerder?

Er gingen wat berichten rond die opriepen tot een solidariteitsactie voor Oekraïne. Drie voorbeelden:

De actie zou volgens die berichten tegelijkertijd plaatsvinden in London, Centraal Europa, Kiev en Moskou.

Moskou? Toen ging mij een lichtje op. In 2022 werd er begin maart een soortgelijke actie gehouden.

Klokken luiden in heel Europa (Online 3 maart 2022).

Hetzelfde bericht, maar drie jaar eerder. En of het bericht nou gisteren of drie jaar geleden circuleerde, het was , het is en blijft fake solidariteit. De enige klokken die hier in 2022 hebben geluid, hingen in kerken die actief waren na een oproep van de Raad voor Kerken. Zij riep alle kerken in Nederland op tussen 17.15 uur en 17.30 uur hun klokken te luiden.

We gaan niet gissen hoe de valse berichten van gisteren tot stand zijn gekomen. Wat we er wel over kwijt willen: hoe kunnen mensen hun solidariteit jegens Oekraïne uiten? Een vraag die waarschijnlijk bij veel mensen opkomt, na de waanzin waarmee Trump Oekraïne in het nauw drijft.

Dat die behoefte om op enigerlei wijze solidariteit te betuigen er is, bleek tien dagen geleden wel bij de vele kleine en wat grotere acties rond de herdenking van drie jaar oorlog in Oekraïne. In veel gevallen werden Oekraïense vlaggen gehesen (o.a. in Tholen). In Groningen werd een mars gehouden, in Nuenen een boom geplant.

In Utrecht liep men een stille tocht, In Purmerend en hield men herdenkingsbijeenkomst voor de Oekraïense ontheemden bij een opvanglocatie.

Ook op 24 februari jl. werd de Russische ambassade in Den Haag geteisterd door vlaggen en draaiorgels, georganiseerd door de Vlaggenwacht.

Die Vlaggenwacht staat daar al sinds Russische inval in Oekraïne. Zo’n 180 vrijwilligers zorgen ervoor dat er elke dag tussen 08.00 en 18.00 uur iemand bij de vlag aanwezig is. Als je mee wilt doen kun je je inschrijven voor een bepaald tijdsblok.

Verder zijn er tal van initiatieven om hulpacties te blijven steunen, variërend van geldelijke donaties tot het geven van kleding en spullen.

Het zou ook een aardig idee zijn om van nepnieuws echt nieuws te maken. Maar hoe organiseer je dat in heel Europa op een afgesproken tijd kerkklokken luiden en lichten een kwartiertje uit gaan?