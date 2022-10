In deze tweet fileert Franka Hummels de ‘nuance’ die zovelen gebruiken bij het bespreken van de Russische invasie van Oekraïne. Het is een draadje, dus klik ook vooral door!

Mensen, we moeten het even hebben over nuance. Dat wordt vaak als iets goeds gezien, of als het hoogste streven, maar daarbij gaat vaak iets mis. Bijvoorbeeld als het gaat over de oorlog in Oekraïne, waarbij ook om nuance wordt geroepen ->

