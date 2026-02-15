Quote du Jour | Onze Vijanden

QUOTE - Altijd fijn als prominente Bosnisch-Servische prominente politici een vuurtje opstoken in de regio:

After insulting Bosniaks during the election campaign, Dodik used his speech to describe Muslim Bosniaks from Sarajevo as enemies and “balijas” – a highly derogatory term – and call for the independence of Republika Srpska from Bosnia and Herzegovina.

Dat is immers nog nooit misgegaan daar. En gelukkig zijn er geen gruwelijkheden die nog vers in het geheugen zitten, waardoor dat soort haatzaaierij en groepsbelediging nog vruchtbaardere aarde heeft dan hier in West-Europa. En het is niet alsof er impliciet gedreigd wordt met geweld.

Promising that Karan, his successor as Republika Srpska president, will take decisive action, Dodik told the press conference: “I think these ‘balijas’ in Sarajevo will miss Milorad Dodik when they see what Sinisa Karan is going to do. “We are aware of our enemies, and I want this nation to know that you have to inflict some losses on the enemy every day because he is your enemy, and Muslims, the Sarajevo political establishment and Muslim Sarajevo, are our enemy,” he declared.

Oh. Wacht.

We zijn echt een hardleerse soort hè?