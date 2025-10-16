Nieuwe politieke partijen – de debutanten: Ellect

Wie de 15 nu in de Tweede Kamer zittende partijen zat is, kan natuurlijk een stem uitbrengen op een van de 17 andere partijen die 29 oktober op de stembiljetten staan.

Misschien gunt u een van de drie partijen die eerder in de Kamer zaten, maar hun zetel kwijtraakten een herkansing? Of een van de drie stugge volhouders die al langer meedoen maar tot nu toe nog geen zetel haalden? Lees meer over herintreders en volhouders.

Of vindt u dat een aantal afsplitsers terecht hun oude partij hebben verlaten en komen ze nu met een beter alternatief? Lees hier meer over de partijen die uit een afsplitsing zijn voortgekomen.

Vandaag nemen we een kijkje bij de eerste van twee partijen die echt nieuw zijn, in die zin dat ze niet eerder deelnamen aan verkiezingen. De debutanten bij de verkiezingen van 29 oktober zijn ELLECT en de Partij voor de Rechtsstaat.

Partij tegen mensenhandel

ELLECT – “staat voor waardigheid, rechtvaardigheid, leiderschap met integriteit. verantwoordelijkheid. Ellect is verenigd tegen onrecht, uitbuiting, machtsmisbruik, pedofielen, mensenhandel” (aldus de website, die op moment van dit schrijven niet bereikbaar was).

Ellect is opgericht door Joana Amoah, nu tevens de lijstrekker. Ze is ook benend als ‘Apostel Joanne Ameh’, zijnde de voorgangster en leidinggevende van ‘God Own Ministries Worldwide’, een internationaal netwerkje van kleine kerkgemeenchappen.

Haar geloof is de motor achter haar activiteiten. Via haar kerk kwam ze in contact met slachtoffers van mensenhandel (Trouw, 7 november 2022) en ze richtte de stichting VVV (Victims Voices Victorious) op. De stichting, en nu ook de politieke partij Ellect, wil hier meer aandacht voor en dat mensenhandel harder wordt aangepakt dan nu het geval is.

Joana Amoah werkt hier onder andere aan met haar programma’s op de Amsterdamse zender Salto informatieve programma’s uit te zenden.

Aanpak armoede

Daarnaast wil Ellect de gevolgen van armoede aanpakken. Heel concreet doet Joana Amoah’s VVV dat al door in een zestal plaatsen (Amsterdam, Duiven, Deventer, Rotterdam, Tiel en Westervoort) voedsel, kleding en financiële steun te geven aan een ieder die dat nodig heeft.

Politieke ervaring

In 2018 werd Amoah verkozen tot kandidaat voor de ChristenUnie bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 voor Flevoland (nr. 22 op de kandidatenlijst). Ze haalde geen enkele stem en stond bij de navolgende Provinciale Statenverkiezingen niet meer op de CU-kandidatenlijst.

Andere partijen en mensenhandel

Wat bij Ellect een speerpunt is (mensenhandel), is bij slechts zes van de 15 zittende partijen een punt van aandacht in hun verkiezingsprogramma’s. Het dichtst bij de intenties van Ellect liggen CU, GL-PvdA, SGP n SP. PVV en VVD noemen mensenhandel ook, maar met heel andere intenties.\

ChristenUnie: Nederland werkt samen met de BES eilanden aan een gezamenlijke aanpak tegen mensenhandel.

GroenLinks-PvdA: aanpak criminele organisaties die de veiligheid ondermijnen met drugscriminaliteit, mensenhandel en gedwongen prostitutie.

SGP: De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting moet samen met andere (Europese) landen worden opgevoerd.

SP: Sekswerkers beschermen, uitbuiting en mensenhandel bestrijden. Voor ingewikkelde zaken, zoals (..) mensenhandel (…)krijgen politie, OM en rechters meer mensen.

PVV: De georganiseerde criminaliteit tiert welig in ons land: drugshandel, wapenhandel en mensenhandel

VVD: Meer ANPR-camera’s in grensregio’s: (…) zo gaan we mensenhandel tegen en maken we onze grensregio’s veiliger. Door schijnerkenningen van kinderen krijgen migranten verblijfsrecht in Nederland zonder dat ze vaak op maar enige manier zorgdragen voor het betreffende kind. Wat de VVD betreft is dit een verkapte vorm van mensenhandel die aan banden gelegd moet worden.

Of Ellect hard nodig is om het regeringsbeleid betreffende mensenhandel aan te scherpen is nog maar de vraag. Momenteel is in behandeling de Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel (29 april 2024 ingediend, 10 juni 2025 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Eerste Kamer behandeld het wetsvoorstel op 11 november 2025).

Andere kernpunten van ELLECT

Als Ellect een zetel in de Tweede Kamer weet te halen, zal het onderwerp daar niet meer op de agenda staan. Maar er valt nog genoeg in te brengen met de andere standpunten van Ellect:

Rechtsstaat & Macht: – Integriteit van leiderschap: strenge regels tegen machtsmisbruik. – Transparantie en verplichting tot integriteitsverklaring voor politici. – Verantwoording: zware sancties bij corruptie.

Onderwijs en maatschappelijke vorming: – Bewustwording via onderwijs en trainingen, vooral rond slachtofferbescherming. – Voorlichting/preventie als instrument.

Overheid en bestuurscultuur: – Leiderschap met integriteit, dienstbaarheid in plaats van machtspolitiek. – Transparantie, verantwoording als norm.

Ellect doet met 8 kandidaten (behalve van de lijstrekker is er van de ander zeven kandidaten weinig tot niets bekend) mee in 5 kieskringen: Lelystad, Nijmegen. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Wie in een andere kieskring woont en toch op Ellect wil stemmen, moet op tijd een kiezerspas aanvragen (daarmee kan in heel Nederland worden gestemd). Voor kiezers uit kieskringen die het dichts bij de kieskringen liggen waar Ellect op de stembiljetten staat (Zwolle, Arnhem, Haarlem, Leiden en Dordrecht, is het niet zo’n heel verre reis.

In een volgend artikel belichten we de tweede debutant: de Partij voor de Rechtsstaat.