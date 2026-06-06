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Nieuwste nieuwe normaal

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Foto: Zonsondergang in Westkapelle eigen foto Kyra

DATA - Wat is normaal? In een land waarin “doe maar normaal, doe je al gek genoeg” de lijfspreuk van lijkt te zijn van de oorspronkelijke inwoners (wacht op normaliseerde definitie) is het wel iets waar men graag aan refereert. En al helemaal als het gaat over het weer. “Dit is toch niet normaal meer” klinkt het bij iedere uitzonderlijke weersituatie.
Maar hier zit wel een probleem. Het geheugen van de gemiddelde mens met betrekking tot het weer gaat ongeveer 10 jaar terug of is gevuld met de uitzonderingen uit het verleden (weet je nog, die zomer van 1976?).

En dan is er nog het “normaal” van het KNMI. Dat is het zogeheten langjarige gemiddelde waarmee recente maanden en seizoenen vergeleken wordt. Alleen… dat langjarige gemiddelde waar naar verwezen wordt schuift iedere tien jaar op. Dus werken we nu met de periode 1991-2020. Dus als het KNMI zegt dat de lente 1,1 graad warmer was dan het langjarige gemiddelde, verwijzen ze daarnaar. Terwijl vergeleken met bijvoorbeeld de periode 1941-1970 het maar liefst 2,5 graden warmer is.

Daarom maar onderstaande tabel gemaakt. Dan kun u zelf de vergelijking maken met wat voor u “vroeguh” is.

Tabel met voor lopende jaar de gemiddelde temperatuur voor iedere maand en seizoen, vergeleken met eerdere 30-jaarsgemiddelden. Het jaar 2025 was met 11,4 graden gemiddeld 0,9 graad warmer dan recente gemiddelde en 2,1 graden warmer dan het gemiddelde van de vorige eeuw. Mei 2026 met 14,4 graden 1 graad warmer dan het gemiddelde van 1991-2020 en 2 graden warmer dan gemiddelde vorige eeuw. Lente 2026 was met 11,0 graden 1,1 graad warmer dan recente gemiddelde en 2,4 graden warmer dan gemiddelde 20e eeuw

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Reacties (1)

#1 Hans Custers

“Normaal” wordt nauwelijks nog gebruikt door meteorologen. Tegenwoordig wordt het meestal “langjarig gemiddelde” genoemd, en soms gewoon “gemiddeld”. Maar omdat “normaal” zo lang, ehhh, normaal was, zal het er nog wel eens doorheen glippen, per vergissing.

Voor geïnteresseerden in klimaattrends, er zijn er een heleboel te vinden op het klimaatdashboard van het KNMI.

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