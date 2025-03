Hoop versus chagrijn

COLUMN - De grote opkomst bij de Feminist March in Amsterdam gaf me weer wat hoop. Hoop dat mensen de zuurrechtse wind die over de aardkloot waait zo langzamerhand wel zat zullen worden.

Het valt toch niet vol te houden dag in dag uit het chagrijn van boze machtswellustelingen over ons heen te krijgen?

Wat zijn dan de tekenen van hoop dat het tij gekeerd kan worden?

De peilingen: volgens Maurice de Hond (in de tabel hieronder MdH) is de huidige coalitie de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt en verliest ruim twintig zetels. Een trend die al wat langer gaande is, getuige ook de Peilingwijzer (in de tabel AP = alle peilingen).



Maar er is meer. Vandaag begint een 10- daagse estafettestaking tegen de bezuinigingen op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De aftrap is vandaag in Leiden en 15 april wordt de staking afgesloten in Maastricht (zie persbericht).

In Amerika gingen wetenschappers afgelopen vrijdag de straat op tegen Trumps bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek.

Op Bluesky stelde iemand voor tegelijkertijd met Amerikanen te protesteren tegen de Trump dictatuur. In Amerika wordt op 14 maart een ‘nationale mars naar Washington’ gehouden. Op Bluesky werd het idee geopperd om dat hier te ondersteunen:

Kunnen we in Nederland aansluiten door te demonstreren bij de Amerikaanse ambassade? Gelijk een signaal naar Wilders dat we zijn steun voor Trump verafschuwen

Niet alle Amerikanen laten het chagrijn van Trump zomaar over hun kant gaan. Het wanstaltige optreden van Trum zijn maatje Vance tegen Zelensky leidde tot diverse protesten.

Dat zijn die kleine tekenen van hoop. Het speelkwartier van de ultrarechtse populisten mag nu wel snel voorbij zijn, vooraleer we in nog grotere puinhopen zitten. Als u ook denkt ‘het is nu wel mooi genoeg geweest met al dat chagrijn’, weet dan: u bent niet alleen.