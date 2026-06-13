Elon Musk: De biljonair, democratie en de armste vier miljard

Elon Musk is na de beursgang van SpaceX waarschijnlijk de eerste biljonair ter wereld geworden. Zijn vermogen zou door de notering boven de 1,1 biljoen dollar uitkomen, vooral door zijn belang in SpaceX. Het bedrijf haalde bij de beursgang 75 miljard dollar op en wordt nu gewaardeerd rond de 1,77 biljoen dollar. Ja, biljoen. Duizend miljard. Een miljoen miljoen. De Washington Post omschreef Musks nieuwe status terecht als rijkdom “op papier”, want het grootste deel van dat vermogen bestaat uit aandelenwaarde, verwachtingen en marktprijs.

De meest kaakzakkende vergelijking komt van Oxfam. In 2024 had de armste 46 procent van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen, samen een nettovermogen van 890 miljard dollar, omgerekend naar prijzen van januari 2026. Bij een vermogen van 1 biljoen dollar bezit Musk dus meer dan bijna de helft van de mensheid samen. Eén man boven bijna vier miljard mensen. Eén beursnotering boven het gezamenlijke bezit van complete continenten aan armen, schuldenaren, huurders, flexwerkers, landlozen en mensen die vooral worden meegeteld wanneer economen een grafiek over armoede nodig hebben.

De beursgang van SpaceX gaat daarmee minder over ruimtevaart dan over een economie waarin fictieve waardering echte macht produceert. Musks biljoen ligt nergens in een kluis. Het is geen stapel geld die hij morgen zonder gevolgen kan opnemen. Het bestaat grotendeels uit aandelen die alleen deze waarde houden zolang beleggers, banken, analisten, indexfondsen en markten blijven geloven dat SpaceX later nog meer waard wordt. De armste 3,8 miljard mensen leven met materiële tekorten.

De armoede aan die onderkant is concreet: slechte huisvesting, schulden, voedselonzekerheid, gebrek aan zorg, gebrekkig onderwijs, juridische kwetsbaarheid en nauwelijks onderhandelingsmacht. De rijkdom aan de bovenkant is abstract: koers, verwachtingswaarde, groeiverhaal, merknaam, charisma, hype, geopolitieke afhankelijkheid. Toch krijgt die abstracte rijkdom directe gevolgen. Wie op papier een biljoen waard is, kan lenen, kopen, lobbyen, rechtszaken rekken, media bezitten, politici intimideren, werknemers onder druk zetten en overheden tegen elkaar uitspelen.

SpaceX maakt dat extra problematisch, omdat het bedrijf diep in publieke belangen zit. Het gaat over raketten, satellietinternet, militaire communicatie, NASA-contracten en strategische infrastructuur. SpaceX is bij de beursgang verliesgevend: 18,7 miljard dollar omzet tegenover 4,3 miljard dollar verlies in het voorgaande jaar. Toch werd het bedrijf de beurs op gestuurd met een waardering van bijna twee biljoen dollar. Die onwaarschijnlijk grote kloof tussen huidige resultaten en marktwaarde wordt gevuld met toekomstverhalen, staatsafhankelijkheid en de onwaarschijnlijke belofte dat Musk uiteindelijk elke spreadsheet zal rechtvaardigen.

Daarmee wordt publieke afhankelijkheid omgezet in privévermogen. Overheden hebben SpaceX nodig voor ruimtevaart, defensiecommunicatie en satellietinfrastructuur. Beleggers kopen de belofte. Pensioenfondsen en indexfondsen kunnen vervolgens, eventueel gedwongen, worden meegezogen in die waardering. Als de koers stijgt, stijgt Musks vermogen. Als de risico’s werkelijkheid worden, komen de gevolgen terecht bij werknemers, gebruikers, publieke instellingen, beleggers en belastingbetalers. De winst van de verwachting wordt persoonlijk geboekt; de kwetsbaarheid van de infrastructuur wordt collectief gedragen.

De vergelijking met de armste bijna vier miljard mensen legt de politieke kern bloot. Hun gebrek aan vermogen beperkt hun vrijheid. Zijn papieren vermogen vergroot zijn macht. Zij kunnen door één medische rekening, één mislukte oogst, één huurverhoging of één ontslag onderuitgaan. Hij kan door één beursnotering boven hun gezamenlijke bezit uitstijgen. Dat verschil zegt iets over marktwerking, eigendom en democratie.

Een samenleving die toestaat dat één persoon rijker wordt dan bijna vier miljard mensen samen, heeft economische macht losgemaakt van maatschappelijke rechtvaardiging. Bezit telt inmiddels oneindig zwaarder dan arbeid. Verwachting telt zwaarder dan behoefte. Controle over infrastructuur telt zwaarder dan publieke zeggenschap. De beurs maakt van een toekomstverhaal privévermogen, waarna de rest van de samenleving wordt geacht dat te behandelen als een natuurverschijnsel. Terwijl het een keuze is.

De eerste biljonair is daarom geen inspirerend moment in de geschiedenis van innovatie. Het is een diagnose van een wereldorde waarin de onderkant materieel tekortkomt en de bovenkant op papier almachtig wordt. Bijna vier miljard mensen hebben samen minder dan één man, omdat financiële markten hebben besloten dat zijn belofte meer waard is dan hun bezit, hun zekerheid en hun toekomst.

Feodalisme had vroeger land, titels en erfelijke macht nodig. De moderne versie heeft genoeg aan aandelen, staatscontracten en een Nasdaq-notering.