Draag met je organisatie bij aan onafhankelijke socials

OPROEP - Een oproep aan ieder bedrijf, iedere organisatie en alle mensen met een website, nieuwsbrief of andere uiting op internet: wees onafhankelijk van Amerika, en wees (dus!) zichtbaar op Mastodon!

Afhankelijkheid

Hoe de steeds fascistischer chaos in Amerika ook ons in Nederland raakt, laat zien hoe zorgelijk afhankelijkheden van enkele partijen zijn. Hoeveel prettiger is het leven als je meer in eigen hand hebt, of afhankelijkheden van de een eenvoudig kunt vervangen door een ander?

Als ik mijn naasten iets wil vertellen kan ik gewoon met ze praten, daar heb ik van niemand toestemming voor nodig. Als ik iemand een brief wil schrijven dan neem ik papier en een potlood en schrijf ik een brief, hooguit voor de bezorging ben ik dan afhankelijk.

Maar als we op internet informatie wil delen via ‘sociale media’ zijn we in grote mate afhankelijk van bedrijven die op de voorste rij zaten bij Trump’s tweede installatie, en in alle andere gevallen van andere Amerikaanse bedrijven die ons kunnen censureren of kunnen bepalen hoeveel aandacht mijn bericht krijgt.

Mastodon

Op *alle* sociale media? Nee, er is een uitzondering! Mastodon beheren we zelf! Daar hebben we niemand voor nodig!

Verschillende vooruitstrevende Nederlandse organisaties draaien hun eigen mastodonservers. Zo heeft SURF een Mastodon-server op social.edu.nl, heeft onze landelijke overheid social.overheid.nl/ en de gemeente Amsterdam zelfs haar eigen social.amsterdam.nl/ . Waag Futurelab zit op waag.social en er zijn talloze andere voorbeelden van partijen die kiezen voor onafhankelijkheid. Daarnaast zijn er ontelbaar veel open servers waarvan je er één kunt uitzoeken die goed bij je past. Met eigen communities voor kunstenaars, journalisten, muzikanten, enzovoorts.

De techniek en het aanbod is er dus. Maar in tegenstelling tot de sociale media van Meta, Google en Musk zit er geen verdienmodel achter, en is het niet bewust verslavend gemaakt. Het draagvlak zal dus vanuit de mensen en organisaties zelf moeten komen.

Oproep

Daarom een oproep aan ieder bedrijf, iedere organisatie en alle andere mensen met een website, nieuwsbrief of andere uiting op internet: wees vindbaar op Mastodon, maar vooral ook: vervang (of breid uit) je ‘deel op social media’ of ‘vind ons op social media’ icoontjes op je website met een Mastodon koppeling!

Power to the people!



En ik hoop van harte dat Mastodon-knopjes ook worden toegevoegd aan de ‘Deel dit artikel’ en ‘Blijf op de hoogte’ buttons op deze mooie website.