De Zweefteef: Brankele Frank for President, please!

In navolging van mijn vorige emotionele uitbarsting over politiek, die een aardige discussie opleverde*, gooi ik gewoon nog ff een nieuwe knuppel in het kiezershok.

Nu Henri Bontebal heeft aangegeven liever met de VVD in een coalitie te stappen dan met GL/PvdA, en Rob Jetten nota bene JA21 niet heeft uitgesloten, terwijl Wilders en Timmermans vanzelfsprekend geen optie zijn wegens gierende haat in verschillende kampen, en Vandaag Inside met 74% van de stemmen een Televizier Ring heeft binnengehaald, dit land dus volledig losgeslagen en in de ban van een rechts ideaalbeeld is, zeg ik:

Brankele Frank moet onze premier worden, welke partij ook wint 29 oktober. What’s not to like?

Ze is De Slimste Mens, ze is vrouw, ze is prachtig, ze is politiek neutraal (nou ja dat weten we niet maar ze is niet gelieerd aan een partij), en ze is écht slim want wetenschapper. En ze is niet Dick Schoof.

She ticks all the boxes, just saying…

*Daar ga ik ook nog wel op in, maar daar ben ik nu even niet voor in de stemming – vanavond ben ik balorig en staat mijn hoofd op Red Alert…!