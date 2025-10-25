Closing Time | The Alan Parsons Project – Games People Play

Krijg nou de vinkentyfus! Ik lees net – rijkelijk laat, ik weet het, het is nogal druk in mijn hoofd op het moment – de reacties op mijn CT van 14 oktober, en daarin wordt Alan Parsons’ Turn of a Friendly Card genoemd. Die hebbik ook! Zeker weten! Maar waar is die?? Het is één van mijn lievelingscd’s! Hellup!

Nee hullie kunnen mij daar niet mee helpen natuurlijk, maar potverdriedubbeltjes dit vind ik toch wel ff een dingetje. Nou moet ik dus mijn hele huis overhoop halen om dat kreng te vinden, want ik kan ’t niet uitstaan dat ie pleite is.

Maar goed, dat hoeft me er niet van te weerhouden om er een Closing Time aan te wijden natuurlijk. En het is niet echt valsspelen in de alfabetische volgorde, want hij staat niet op de lijst wegens vermissing, dus. (Hij had trouwens ook bij de T van The gekund…🤔 Oh nee want dat heb ik bij Jeff Healey en The Pointer Sisters ook niet gedaan, never mind).

Maar welk nummer zullen we eens doen…peins peins peins…

Where do we go from he-ee-re

Now that, all of the children have grown up

And how do we spend our li-ii-ves

Knowing nobody gíves us a da-hamn

Wooooo-hoo-hoo-hoo-hoooo

Nah, da’s duidelijk, die popte spontaan in mijn hoofd op dus dat moet ‘m worden (toch weer po-le-tiek hè, kan er ook nix aan doen)… Enjoy people!