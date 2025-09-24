Closing Time | Rapture

Een deel van evangelisch TikTok is op dit moment in de ban van de ‘Rapture’, de Opname van de Gelovigen.

Generaties Amerikaanse christelijke fundamentalisten zijn opgevoed met het idee dat Jezus Christus bij zijn wederkomst de gelovigen tot zich zal nemen om hen te bewaren voor de Grote Verdrukking. Vanaf dat moment gaat de apocalyptische klok weer lopen, en komen alle bijbelse voorspellingen over het einde der tijden toch nog uit.

Om de een of andere reden denken nogal wat van dit soort gelovigen (veelal MAGA-types ook) dat deze gebeurtenis 23 of 24 november zal plaatsvinden. Het is 19e eeuws apocalypticisme, herverpakt voor het tijdperk van sociale media.