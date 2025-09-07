Closing Time | Minuit Dangereux

Wat zegt het over de staat van de muziekindustrie, dat een door kunstmatige intelligentie in elkaar geknutseld retroliedje aangenamer klinkt dan 95% van de meuk die vandaag wordt geproduceerd?
Reacties (1)
Het zegt waarschijnlijk dat jij niet tot een van de doelgroepen van de commerciële muziekindustrie behoort. En dat zou dan weer iets over jou kunnen zeggen.