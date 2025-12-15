Closing Time | Infernäl Mäjesty

Infernäl Mäjesty (met metal-umlaut, dubbele metal-umlaut zelfs!) is een band die in de jaren 80 het grensvlak tussen de death en thrash metal verkende. Debuut ‘None Shall Defy’ geldt als cult klassieker.
Reacties (2)
JANOS, KAN DIE TERING HERRIE WAT ZACHTER ?
Je opa.
Jezus, wat voel ik me oud, nu ik trillend en getraumatiseerd deze muziek luister.
Serieus vraag ik mij af wat mensen dan voelen bij deze muziek, willen ze hun agressie kwijt, waren hun oren al zodanig beschadigd door slechte kwaliteit walkman headphones dat alleen deze trillingen nog doorkwamen in hun aan flarden gescheurde trommelvliezen ? Or what ?
Toch een duimpie gezet 👍🏽 want ok, tis mijn deuntje niet, maar het is zodanig hardcore dat het wel iets unieks heeft.
Zoiets als naar een Jackson Pollock staren en een beetje duizelig worden, maar het toch kan waarderen of masochisme niet herkent.
Sorry opa, geen garanties =D
En wat mensen voelen? Tja, zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar energie, blijheid, of inderdaad een (positieve) uitlaatklep voor de wat donkerder emoties?