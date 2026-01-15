De radicalisering van de VVD 1 Rechtstaat

ANALYSE - De VVD laat een zorgelijke trend zien van (mensen) rechten inperken, rechtstaat beschadigen, macht en winst van bedrijven laten prevaleren boven landsbelang, boven het welzijn van burgers.

NOvA – Sinds 2012 controleert de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen, of programmapunten niet tegen de rechtstaat ingaan. Bij elke nieuwe verkiezing blijkt dat vele programmapunten van de VVD botsen met de rechtstaat.

Zo ook het VVD verkiezingsprogramma in 2025, waar bijna dertig plannen van deze partij een risico vormen voor de rechtsstaat. Fractieleider van de VVD, Dilan Yeşilgöz noemt het gebruik van de term ‘anti-rechtsstatelijk’ belachelijk en verwijt de Orde het begrip te hebben uitgehold. Volgens Yeşilgöz is het oordeel niet meer dan een ‘mening’.

Rechterlijke Macht – In een van de 2021-2025 concept programmapunten met de titel: Overheid en Democratie, stelt de VVD dat de Nederlandse en Europese rechters hun macht onredelijk uitoefenen. De VVD voorstellen gaan zowel over het beperken van de rol van de rechter alswel de doorwerking van het Europees recht. De kritiek luidt onder andere dat de rechter „dwingt de politiek andere keuzes te maken, terwijl de samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken”.

Maar rechters maken geen wetten, zij controleren deze wel, onder andere op rechtsstatelijkheid. De politiek dient de wetsvoorstellen in, en door de rechterlijke macht in te perken door een zgn ‘politieke override’ bij een negatief rechterlijk advies, geeft dat ruimte aan de zittende politieke macht om de wet naar hun eigen politiek belang te vormen.

Europees Hof – En dat gebeurt ook als demissionair minister David van Weel (VVD), toen in de functie als minister van Asiel en Migratie, twee en later drie Afghaanse vrouwen terug wil sturen naar Afghanistan. De VVD staat dan vlak voor de landelijke verkiezing met een laag zetelaantal en beseft dat zij de racistische en eurosceptische PVV achterban terug moet winnen.

Het blokkeren van samenwerking met de PVV blijkt niet genoeg zetels op te leveren, dus is er een verkiezingsstunt nodig. De retoriek over het terugsturen van deze vrouwen blijkt succesvol. Niet alleen laat VVD zien hoe hardline racistisch en wreed zij zijn, maar dagen ook openlijk het Europees Hof van Justitie uit. Deze actie én het populistisch blokkeren van GL-PvdA, plus weer een fooitje gooien naar de achterban, de hypotheekrenteaftrek intact houden, laat de VVD weer in de peilingen stijgen.

Het hoogste Europese rechtsorgaan boog zich in 2024 over een vergelijkbare kwestie in Oostenrijk en stelde vast dat de discriminatie van vrouwen in Afghanistan zo’n flagrante en onverbiddelijke ontkenning van grondrechten is, dat die de facto neerkomt op vervolging. De uitspraak was dan ook dat Afghaanse vrouwen het asielrecht hebben in Europa.

Met andere woorden, er is geen enkele wettelijke grond om deze drie vrouwen terug te sturen naar Afghanistan.

Antifa Motie – Opvallend was ook de motie Antifa, door FvD ingebracht en onder andere gesteund door de VVD. Het is niet aan de politiek maar aan de rechter om een groep of organisatie als terroristisch te duiden. Er komt een herhalend patroon waar de VVD de rol van de rechter wil overnemen of inperken.

Antifa is voluit geschreven Antifascisme. Door de strijd tegen terrorisme als terroristisch aan te merken komt deze motie in een rechterlijk schemergebied. Antifa is geen organisatie, heeft geen formele leden, structuur of leiderschap; het is een decentrale, antifascistische beweging van verschillende individuen en groepen die zich verzetten tegen fascisme en extreemrechts, en is dus meer een ‘beweging’ of ‘ideologie’ in Nederland. Ik ben Antifa, dat was op dinsdag en woensdag was ik opeens terrorist.

Zou de Antifa motie in wet omgezet worden, zou bv iedere pro Palestina demonstratie als ‘Antifa’ en ’terroristisch’ geduid kunnen worden, in feite iedere demonstratie die de zittende macht onwelgevallig is.

Demonstratierecht-Het demonstratierecht inperken zoals in het VVD programma, is een principiële verschuiving in hoe het grondwettelijk verankerde recht op demonstratie wordt gezien. Demonstraties of protesten worden zo bij voorbaat gecriminaliseerd, die desnoods hardhandig afgestraft moeten worden.

Er zijn duizenden demonstraties per jaar in Nederland, wat neerkomt op 7 á 10 demonstraties per dag, waarvan het overgrote deel geordend en rustig verloopt. Demonstraties mogen schuren in een democratische samenleving, en demonstraties die wetten overtreden zijn verreweg in de minderheid. Er is daarom geen enkele maatschappelijk wettelijke grond om het demonstratierecht zoals die nu staat te veranderen.

Genocideverdrag 1948 – 1970 – Met het schenden van het Genocideverdrag (VN 1948), negeerde de VVD tevens het Internationaal Strafhof (ICC). Dit verdrag werd door Nederland ondertekend in 1966. Het verdrag in Nederland werd toen van kracht met de Uitvoeringswet Genocideverdrag op 24 oktober 1970. Het verdrag in de Nederlandse wet werd geïntegreerd om genocide te voorkomen. Voorkomen, dus niet hoe fractieleider Dilan Yeşilgöz de weigering tot uitvoering van het verdrag bleef verdedigen. Met de bewering dat er eerst gerechtelijk genocide moest worden vastgesteld, negeerde zij de Uitvoeringswet Genocideverdrag uit 1970. Diverse organisaties waarschuwde toen al reeds dat er mogelijk genocide plaatsvond, en bevestigde uiteindelijk genocide in Gaza Palestina.

