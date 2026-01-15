De radicalisering van de VVD 1 Rechtstaat

ANALYSE - De VVD laat een zorgelijke trend zien van (mensen) rechten inperken, rechtstaat beschadigen, macht en winst van bedrijven laten prevaleren boven landsbelang, boven het welzijn van burgers.
NOvA – Sinds 2012 controleert de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen, of programmapunten niet tegen de rechtstaat ingaan. Bij elke nieuwe verkiezing blijkt dat vele programmapunten van de VVD botsen met de rechtstaat.
Zo ook het VVD verkiezingsprogramma in 2025, waar bijna dertig plannen van deze partij een risico vormen voor de rechtsstaat. Fractieleider van de VVD, Dilan Yeşilgöz noemt het gebruik van de term ‘anti-rechtsstatelijk’ belachelijk en verwijt de Orde het begrip te hebben uitgehold. Volgens Yeşilgöz is het oordeel niet meer dan een ‘mening’.
Rechterlijke Macht – In een van de 2021-2025 concept programmapunten met de titel: Overheid en Democratie, stelt de VVD dat de Nederlandse en Europese rechters hun macht onredelijk uitoefenen. De VVD voorstellen gaan zowel over het beperken van de rol van de rechter alswel de doorwerking van het Europees recht. De kritiek luidt onder andere dat de rechter „dwingt de politiek andere keuzes te maken, terwijl de samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken”.
Maar rechters maken geen wetten, zij controleren deze wel, onder andere op rechtsstatelijkheid. De politiek dient de wetsvoorstellen in, en door de rechterlijke macht in te perken door een zgn ‘politieke override’ bij een negatief rechterlijk advies, geeft dat ruimte aan de zittende politieke macht om de wet naar hun eigen politiek belang te vormen.
Europees Hof – En dat gebeurt ook als demissionair minister David van Weel (VVD), toen in de functie als minister van Asiel en Migratie, twee en later drie Afghaanse vrouwen terug wil sturen naar Afghanistan. De VVD staat dan vlak voor de landelijke verkiezing met een laag zetelaantal en beseft dat zij de racistische en eurosceptische PVV achterban terug moet winnen.
Het blokkeren van samenwerking met de PVV blijkt niet genoeg zetels op te leveren, dus is er een verkiezingsstunt nodig. De retoriek over het terugsturen van deze vrouwen blijkt succesvol. Niet alleen laat VVD zien hoe hardline racistisch en wreed zij zijn, maar dagen ook openlijk het Europees Hof van Justitie uit. Deze actie én het populistisch blokkeren van GL-PvdA, plus weer een fooitje gooien naar de achterban, de hypotheekrenteaftrek intact houden, laat de VVD weer in de peilingen stijgen.
Het hoogste Europese rechtsorgaan boog zich in 2024 over een vergelijkbare kwestie in Oostenrijk en stelde vast dat de discriminatie van vrouwen in Afghanistan zo’n flagrante en onverbiddelijke ontkenning van grondrechten is, dat die de facto neerkomt op vervolging. De uitspraak was dan ook dat Afghaanse vrouwen het asielrecht hebben in Europa.
Met andere woorden, er is geen enkele wettelijke grond om deze drie vrouwen terug te sturen naar Afghanistan.
Antifa Motie – Opvallend was ook de motie Antifa, door FvD ingebracht en onder andere gesteund door de VVD. Het is niet aan de politiek maar aan de rechter om een groep of organisatie als terroristisch te duiden. Er komt een herhalend patroon waar de VVD de rol van de rechter wil overnemen of inperken.
Antifa is voluit geschreven Antifascisme. Door de strijd tegen terrorisme als terroristisch aan te merken komt deze motie in een rechterlijk schemergebied. Antifa is geen organisatie, heeft geen formele leden, structuur of leiderschap; het is een decentrale, antifascistische beweging van verschillende individuen en groepen die zich verzetten tegen fascisme en extreemrechts, en is dus meer een ‘beweging’ of ‘ideologie’ in Nederland. Ik ben Antifa, dat was op dinsdag en woensdag was ik opeens terrorist.
Zou de Antifa motie in wet omgezet worden, zou bv iedere pro Palestina demonstratie als ‘Antifa’ en ’terroristisch’ geduid kunnen worden, in feite iedere demonstratie die de zittende macht onwelgevallig is.
Demonstratierecht-Het demonstratierecht inperken zoals in het VVD programma, is een principiële verschuiving in hoe het grondwettelijk verankerde recht op demonstratie wordt gezien. Demonstraties of protesten worden zo bij voorbaat gecriminaliseerd, die desnoods hardhandig afgestraft moeten worden.
Er zijn duizenden demonstraties per jaar in Nederland, wat neerkomt op 7 á 10 demonstraties per dag, waarvan het overgrote deel geordend en rustig verloopt. Demonstraties mogen schuren in een democratische samenleving, en demonstraties die wetten overtreden zijn verreweg in de minderheid. Er is daarom geen enkele maatschappelijk wettelijke grond om het demonstratierecht zoals die nu staat te veranderen.
Genocideverdrag 1948 – 1970 – Met het schenden van het Genocideverdrag (VN 1948), negeerde de VVD tevens het Internationaal Strafhof (ICC). Dit verdrag werd door Nederland ondertekend in 1966. Het verdrag in Nederland werd toen van kracht met de Uitvoeringswet Genocideverdrag op 24 oktober 1970. Het verdrag in de Nederlandse wet werd geïntegreerd om genocide te voorkomen. Voorkomen, dus niet hoe fractieleider Dilan Yeşilgöz de weigering tot uitvoering van het verdrag bleef verdedigen. Met de bewering dat er eerst gerechtelijk genocide moest worden vastgesteld, negeerde zij de Uitvoeringswet Genocideverdrag uit 1970. Diverse organisaties waarschuwde toen al reeds dat er mogelijk genocide plaatsvond, en bevestigde uiteindelijk genocide in Gaza Palestina.
Met toestemming van The Rights Forum
Reacties (6)
1 zin volstaat: “Ik wil dat gedachtegoed gewoon niet!”
Rechters maken natuurlijk geen wetten maar zij interpreteren deze wel en daarmee bepalen zij het recht. Bij slechte wetten en ingeval van open normen vullen zij de ruimte die de politiek hen laat. De hele euthanasieregeling in Nederland is eerst in vonnissen vormgegeven en daarna pas in wetgeving. Vooral omdat de politiek niet in staat was consensus te vinden. Bij de milieuzaken waar de VVD waarschijnlijk op doelt ligt dat anders. Daar gelden concrete wettelijke normen die de VVD naast zich neer wil leggen. Dan is het ook de taak van de rechter het bestuur met de neus op de feiten te drukken. Dat bestuurders boeren ten onrechte vertelden dat zij geen vergunning nodig hadden creëerde het probleem van de pasmelders, niet de rechters. Ook bij de Ragawede-zaak ging het om de vraag of de feiten de conclusie rechtvaardigden dat het handelen van de staat onrechtmatig was. Daarover is geoordeeld en daarom bestaat er ook hoger beroep. Hamvraag is hoeveel ruimte het bestuur heeft bij de uitvoering van wetten. Bij kwesties over Israël en onze handel met hen kan je daar ook verschillend over denken maar de definitie van genocide is wel in een wet (hier in een verdrag) bepaald.
Dat klopt. Rechters hebben in het verleden wel eens geklaagd over wetten waarin opzettelijk veel ruimte werd gelaten voor interpretatie. Ze vonden dat de politiek kwesties waar ze zelf niet uitkwamen zo op het bordje van de rechters schoof, die het vervolgens maar uit moesten zoeken. Ook toen werden rechters dus opgezadeld met de gevolgen van besluiteloze politiek. Inmiddels is de besluiteloosheid wel verder uit de hand gelopen: de politiek neemt helemaal geen beslissingen meer over belangrijke kwesties, maar blijft die voor zich uitschuiven. Tot mensen of organisaties die daardoor worden getroffen een beroep doen op de rechter.
Ik vraag mij af wie bij de VVD besloten heeft om de liberale principes overboord te zetten.
Ik heb de indruk dat (net als bij het CDA) de gewone leden niet veel invloed hebben.
Of was er altijd al een grote groep VVD’ers die er zo over dacht?
De opkomst van Yeşilgöz is net als die van Trump; iedereen denkt dat de fatsoenlijke partijleden zo’n leugenaar en intrigant wel weg zullen stemmen, maar nee dus. Is de samenstelling van de leden dan verrechtst? Weten we niet.
De samenstelling van de kiezers sinds oktober 2025 kun je wel verrechtst noemen, van de “vertrekkers” bij de VVD ging meer dan de helft naar D66 en CDA. Slechts een kwart ging rechtser naar resp. JA21 en PVV.
Van de “nieuwkomers” kwam bijna de helft van PVV en BBB.
Volgens mij heeft de VVD nog een goed functionerende partij-democratie. Dat is een van de redenen waarom ik in een andere draadje beargumenteerde dat het te ver gaat om die partij fascistisch te noemen.
De VVD heeft altijd wel een contingent radicaal rechtse leden gehad. Maar er was een meer progressief-liberale vleugel die tegenspel gaf. Ik heb het idee dat die vleugel nagenoeg verdwenen is uit de partij, op wat oudgedienden (Nijpels, Weisglas) na. Misschien worden jongeren met progressief-liberale opvattingen geen lid meer van de VVD maar eerder van D66?