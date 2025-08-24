Zomergasten 2025 met Femke Halsema

Hoe laveert een burgemeester tussen de moord op een jong meisje en een feestelijk zeilevenement? Twee onderwerpen die meerdere dagen de landelijke pers haalden. Zul je zien dat Griet op de Beeck de kersverse actualiteit aangrijpt om Femke Halsema, VPRO’s Zomergast van vanavond, door te zagen over wat de burgemeester daar allemaal bij voelt.

Alle burgemeesters krijgen met het lief en leed in hun gemeenten te maken. Een bloemetje bezorgen bij een 75 jaar getrouwd stel, medeleven en troost brengen bij families wiens dierbaren noodlottig zijn omgekomen, linten doorknippen en kransen leggen.

De doorsnee-agenda van een burgemeester staat er vol mee. Tot zover niets bijzonders. Maar ben je burgemeester van Amsterdam dan sta je ook in de spotlights van de landelijke pers. Want hee, Amsterdam is wel de hoofdstad van Nederland. En ‘onze’ hoofdstad is natuurlijk van ons allemaal.

Van vrijgezellenfeestjesvierende mannen in piemelpakken tot selfmade kapiteins die tijdens Sail met duizenden bootjes het IJ en Amsterdamse grachten teisterden. En dat is nog maar een deel van de massa die Amsterdam trakteert op “drukte, rumoer, gedoe, botsingen, demonstraties”.

Daar vindt de burgmeester wel wat van. “Het hoort erbij, maar de stad moet geen pretpark worden.” En “de toeristenindustrie verdrukt de bruisende stad”, Minder leuk ook: “Overmatig toerisme maakt het moeilijk om nog non-conformist te zijn: toeristen lachen sekswerkers en dragqueens uit.” (bron: Welingelichte kringen).

In een uitstekend interview in De Correspondent (ga lezen voor u vanavond gaat kijken!) leren we Halsema’s kijk op lokaal bestuur en de rol van de burgmeester kennen. Opvallend citaat:

Ik ben gewend overal de schuld van te krijgen in de stad. Dat is soms lastig, maar het is ook goed dat inwoners een herkenbare bestuurder hebben om de schuld te geven van dingen die niet goed gaan. Veel inwoners van Nederland missen aanspreekbare bestuurders. Misschien zijn burgemeesters dat nog wel

De constatering dat het geluid van kritische Amsterdammers nou eenmaal ‘part of the job’ is, kenmerkt de nuchterheid van Femke Halsema. Misschien is het meer een pantser dat ze al snel na haar benoeming als burgemeester leerde opbouwen omdat ook niet-Amsterdammers vaak zeer persoonlijke aanvallen op haar afvuurden.

Maar heus, Femke Halsema is vaak in opspraak omdat ze Femke Halsema is, constateerde De Speld terecht.

Wie de vele interviews kent weet dat Femke Halsema in staat is goede interviews weg te geven. Gesprekken waar vaak ook wat zelfreflectie in zit (open deur voor Griet op de Beeck!). Dus laten we vanavond genieten van ‘haar ideale televisieavond’ met een fragment uit de komedie-dramafilm De Libi (hoe kijkt Halsema aan tegen tieners die het verkeerde pad kiezen?).

En een fragment uit het programma Nauwgezet en wanhopig van Wim Kayzer (over politiek verraad) en uit het satirische tv-programma Promenade (ode aan Peter R. de Vries).

Laten we kijken of we aan het einde van de avond het gevoel overhouden waar Femke Halsema op hoopt:

Ik hoop dat kijkers een gevoel van zachtheid en nieuwsgierigheid overhouden. Naar mensen, naar verschillen, naar wat mooi is in onze wereld

VPRO Zomergasten met Femke Halsema, 20.15 uur op NPO 2 en via de livestream op npostart.nl. Morgen weer de recensie van Max Molovich en vanavond graag uw bespiegelingen op de uitzending hieronder in de reacties.

-o-o-o-

