Trump dreigt Cuba met regime change

Trump haalt weer de duimschroeven aan voor Cuba. Maatregelen van de regering Biden om de druk op het communistische land te verlichten worden teruggedraaid. Met grote gevolgen voor de toeristenindustrie op het eiland, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Cubanen. Eerder al had Trump de beschermde status voor Cubaanse vluchtelingen ingetrokken.

Onder Biden kregen meer dan een half miljoen mensen uit Cuba, Haiti, Nicaragua en Venezuela onder voorwaarden een tijdelijke verblijfsvergunning. De regering-Biden betoogde dat deze regeling zou helpen bij het beteugelen van illegale grensoverschrijdingen aan de zuidelijke grens van de VS en zou zorgen voor een betere controle van degenen die het land binnenkomen. Ook de regeling voor een tijdelijke beschermde status (TPS) wordt beëindigd. TPS werd toegekend aan onderdanen van aangewezen landen die te maken hadden met onveilige omstandigheden, zoals gewapende conflicten of milieurampen. Trumps ‘strengste asielbeleid ooit’ stuurt hen nu weer terug naar armoede, geweld en onderdrukking in de ‘achtertuin van de VS’.

Trump verklaart zijn nieuwe stappen om Cuba economisch op de knieën te dwingen openlijk als een poging tot regime change. Hij zet zich in “voor het bevorderen van een vrij en democratisch Cuba, door het langdurige lijden van het Cubaanse volk onder een communistisch regime aan te pakken”. Het ’terroristische regime’ moet ook verdwijnen omdat Cuba “vluchtelingen voor de Amerikaanse justitie” huisvest. Cuba heeft politiek asiel verleend aan de zwarte bevrijdingsactiviste Assata Shakur, die ontsnapte uit het Amerikaanse gevangenissysteem nadat ze een “wrede en ongebruikelijke straf” had ondergaan, zoals de VN-Mensenrechtencommissie het noemde.

Het is allerminst zeker dat Trump een einde kan maken aan het obsolete, autoritaire regime in Havana. Zeker is wel dat de Cubanen zullen lijden onder de voortdurende sancties en de blokkade van de VS. “Trumps laatste memo over Cuba is niet zomaar een ‘strenger beleid’, het is een verklaring van economische oorlogsvoering, bedoeld om het leven uit het Cubaanse volk te persen”, aldus Manolo De Los Santos, Cuba-solidariteitsactivist en uitvoerend directeur van het Peoples Forum. “Dit gaat niet over vrijheid, maar over uithongering als wapen, een wrede poging om Cubanen te dwingen hun onafhankelijkheid op te geven.”

De Cubaanse economie bevindt zich al jaren in een crisis. Het bbp daalde in 2023 met 1,9% gedaald in plaats van een geplande groei van 3%. De armoede neemt snel toe door de almaar stijgende voedselprijzen. De afgelopen jaren had het land regelmatig te maken met stroomstoringen vanwege een verouderd elektriciteitsnet en tekort aan brandstof. Half maart van dit jaar zaten 11 miljoen Cubanen een weekend lang in het donker. Het land heeft zich ook nog steeds niet kunnen herstellen van de enorme schade in de toeristenbranche vanwege de Covid-pandemie. Tegenstanders van de blokkade wijzen op de invloed van het stempel ’terrorisme’ op de ontwikkeling van het land. ‘Dit politieke etiket beperkt de toegang tot internationale financiering, technologie en wetenschappelijke samenwerking. Het belemmert buitenlandse financiering van een echte energietransitie en weerhoudt buitenlandse bedrijven en niet-gouvernementele organisaties om in Cuba te opereren, uit angst voor juridische complicaties.’

Trumps nieuwe beleid valt uiteraard goed in de kring van zijn conservatieve medestanders, waaronder de gemeenschap van Cubaanse ballingen in Florida. Maar Trump moet dan wel doorpakken, meent Michael Rubin van het American Enterprise Institute in een opiniebijdrage in het conservatieve blad Washington Examiner. Het Cubaanse regime nadert volgens hem zijn einde. De VS moeten zich daarop voorbereiden. ‘Het gevaar is niet alleen humanitair, maar ook strategisch. Georganiseerde misdaad, bendes en drugskartels zouden zich kunnen vestigen in elk vacuüm dat een gebrek aan Amerikaanse voorbereiding mogelijk maakt. In het ergste geval, als de Verenigde Staten geen troepen inzetten, zou Cuba een tweede Haïti kunnen worden.’

Ter overdenking op Independence Day.