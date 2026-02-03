SLAPP-zaak van “gendercriticus” Caroline Franssen tegen activist Tijn De Jong

ACHTERGROND - Het conflict tussen de non-binaire Tijn de Jong en zelfverklaard “gendercriticus” Caroline Franssen begint bij een LinkedIn bericht van Tijn De Jong. Daarin deelt De Jong screenshots van openbare X-uitingen van Caroline Franssen waarin zij trans vrouwen neerzet als “gevaarlijke, perverse mannen”, en ouders van transkinderen hebben volgens haar “een vorm van Munchhausen by proxy”.

De aanleiding

De Jong vraagt in deze LinkedIn-post aan diens contacten of zij zich bewust zijn van Caroline Franssens uitspraken. Franssen is namelijk coach geweest van onder anderen psychologen, begeleidde ook relaties en individuen. Nu leidt zij coaches op, is therapeut én een lunatic die iedere wetenschap negeert. Zij is ook onwetend over de positie van mensen van kleur.

Franssen negeert daarin dat haar eigen strijd, gelijke rechten voor vrouwen ook nog niet gestreden is, en de toenmalige rechteloosheid nog steeds consequenties heeft in het hier en nu. Voor trans en cisvrouwen.

En deze X symboliseert, met moeite welliswaar, 1 cellige hersen activiteit. Ze had ook Ingrid kunnen heten, van Henk. Franssen is af en toe te gast bij ON.

Normale mensen… daar heeft ze uiteraard ook een vastomlijnd beeld van.

De reactie van Franssen

Franssen ziet het fotograferen en delen van haar X berichten als een aanval op haar persoon en werk als zelfstandig coach. Zij stelt dat het publiceren van haar X berichten op LinkedIn kan leiden naar reputatieschade en mogelijk verlies van cliënten. Maar zij deelt diezelfde berichten wel met duizenden mensen op X.

Franssen eist dat De Jong haar berichten van diens LinkedIn-account verwijdert. De Jong weigert. Franssen spant dan een kort geding aan, die zij verliest. De rechter oordeelt dat De Jong kritiek mag hebben op haar publieke uitingen als onderdeel van vrijheid van meningsuiting. Aangezien deze X posts van haar publiek staan, hoeft Tijn deze ook niet te verwijderen van diens LinkedIn-account. Franssen gaat dan in hoger beroep en verliest wederom (rechtelijke uitspraak was december 2025), ook omdat zij niet aantoonbaar kan maken dat zij professionele schade heeft gehad.

Maar dit is niet het volledig juridische verhaal.

De strategische rechtzaak

Mensenrechtenorganisaties en juridische experts wijzen erop dat bepaalde rechtszaken niet primair worden aangespannen om te winnen, maar om te intimideren. Zulke procedures staan bekend als Strategic Lawsuits Against Public Participation, oftewel SLAPP-zaken.

Het doel is niet noodzakelijk een gunstige uitspraak, maar het opleggen van kosten, stress en onzekerheid aan activisten, critici, en het afschrikken van anderen die zich uit willen spreken.

“Dit is een bekende en veelgebruikte tactiek om minderheidsgroepen of individuen daarin monddood te maken”, aldus een woordvoerster van Transgender Netwerk. “Internationale anti-rechtenbewegingen hebben een hele infrastructuur opgezet om dit soort zaken aan te moedigen en in veel gevallen ook te bekostigen. Eisers hopen dat de mentale en financiële tol die dit eist van verweerders werkt als afschrikmiddel”.

Juridisch misbruik

Op deze manier wordt volgens de woordvoerster van Transgender Netwerk opzettelijk misbruik gemaakt van het rechtssysteem om gemarginaliseerde groepen te beperken in hun vrijheid van meningsuiting. Buitenlandse anti-rechtenbewegingen richten zich al langere tijd op Nederland en kunnen via deze weg veel invloed uitoefenen op onze maatschappij, aldus de woordvoerster. “Daarom is het van groot belang dat de overheid kijkt naar mogelijkheden om dit soort juridisch misbruik te voorkomen.”

Europees maatregelen

Het voorkomen van SLAPP-rechtszaken staat inmiddels op de politieke agenda. De Europese Unie heeft een Anti-SLAPP-richtlijn aangenomen die lidstaten verplicht om extra procedurele waarborgen in te voeren tegen misbruik van het rechtssysteem. De Raad van Europa waarschuwt eveneens dat SLAPP-zaken een structurele bedreiging vormen voor democratische participatie en vrije meningsuiting. Nederland werkt momenteel aan de implementatie van deze richtlijn, met een deadline in 2026.

Karma