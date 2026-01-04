Schop die hooligans gewoon het leger in

COLUMN - Ik snap niet dat niemand dit nog geopperd heeft; stuur ze gewoon naar het leger. Laat ze maar dienen, anderhalf jaar. Dan pak je ze écht, geloof me. Ze haten gezag, dus dat is plus 1. Maar je kunt ze daarnaast een goede opleiding bieden, en dan op een manier waar ze er niet makkelijk de kantjes vanaf kunnen lopen. Plus 2. En dan hebben we heel snel een heleboel nieuwe rekruten, van wie er vast ook wel een aantal zullen willen blijven. Plus 3.
En ook de meelopers, hup, allemaal in ’t groen, geen gelul. De les is voor iedereen hetzelfde. Juridisch moet dit niet moeilijk te regelen zijn; de dienstplicht geldt nog steeds, alleen de opkomstplicht niet. Giet maar in een wet, wel even in goed overleg met de RvS en zo. Lijkt me een heel mooi voornemen om in het komende regeerakkoord op te nemen. Veel urgenter wordt het niet, qua probleem in de samenleving. Nou ja behalve die oranje gek die aan onze zuidgrens een oorlog begonnen is dan…maar hé, ver van ons bed! Dus. Plus 4.
Reacties (2)
Ik mis de /s aan het einde.
Ik heb een beter idee, schop die hele regering het leger in, dan leren ze wat echt werken is. En dan zijn we van dat tuig af.
Deze taal is koren op de molen voor het aankomend fascisme, vooral op ‘het tuig’ blijven focussen maar nooit de oorzaken. Bv jarenlang hoort een groep van 1 miljoen hoe ze uitgekotst worden door de politiek en door een paar miljoen extreemrechtse idioten. De politiek die maar weg blijft nemen uit de maatschappij, polariseert, chaos blijft aanwakkeren, waar hulpverleners nog steeds met een falend communicatie systeem werken en geen fuck krijgen voor hun bewezen dienst op oud en nieuw. Kortom de maatschappij werd bewust na de corona nog erger verhard.
En ja, we moeten iets met die hooligans, maar wie zijn ze eigenlijk ? Er is zo weinig handhaving en de witte student Jean-Mark zal nooit het leger ingeschopt worden, die hebben het te druk met medestudenten te verkrachten.
Dus waar is die handhaving ?
Laat ze een jaar maatschappelijke dienstverlening doen, mochten ze nog op school zitten dan 2 jaar ieder weekend en een deel van hun vakantie , en met 1 of 2 jaar goed gedrag en werk wordt een boete van zeg maar € 50.000 kwijtgescholden.
Dan doen ze tenminste iets terug voor de maatschappij. Voldoen ze niet dan komt die boete van €50.000 die gekort wordt van hun inkomen.
We moeten voorzichtig gaan worden om ons steeds op de consequenties te richten van deccenialang wanbeleid. Bij alle gemeenten komt weer een bezuiniging van miljarden en wie gaan daar de dupe van worden ? Inderdaad, de mensen, de jongeren die wij tuig noemen.