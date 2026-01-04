Schop die hooligans gewoon het leger in

COLUMN - Ik snap niet dat niemand dit nog geopperd heeft; stuur ze gewoon naar het leger. Laat ze maar dienen, anderhalf jaar. Dan pak je ze écht, geloof me. Ze haten gezag, dus dat is plus 1. Maar je kunt ze daarnaast een goede opleiding bieden, en dan op een manier waar ze er niet makkelijk de kantjes vanaf kunnen lopen. Plus 2. En dan hebben we heel snel een heleboel nieuwe rekruten, van wie er vast ook wel een aantal zullen willen blijven. Plus 3.

En ook de meelopers, hup, allemaal in ’t groen, geen gelul. De les is voor iedereen hetzelfde. Juridisch moet dit niet moeilijk te regelen zijn; de dienstplicht geldt nog steeds, alleen de opkomstplicht niet. Giet maar in een wet, wel even in goed overleg met de RvS en zo. Lijkt me een heel mooi voornemen om in het komende regeerakkoord op te nemen. Veel urgenter wordt het niet, qua probleem in de samenleving. Nou ja behalve die oranje gek die aan onze zuidgrens een oorlog begonnen is dan…maar hé, ver van ons bed! Dus. Plus 4.