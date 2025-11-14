Quote du Jour | paniek om enge buitenlandse man

QUOTE - Aan de universiteit Leiden is al twee jaar lang de beveiliging flink opgeplust, én is twee jaar geleden een gebouw een tijd gesloten geweest. De aanleiding: de beveiligers vonden een in het Arabisch bellende man in het gebouw maar eng. Dat móest wel terrorisme zijn. Dit reuze interessante artikel in Mare (het universiteitsblad van de Universiteit Leiden) geeft mooi weer hoe de panikerende beveiliging zich wendde tot politie, MIVD en AIVD.

Maar als de politie een onderzoek uitvoert, luidt de conclusie dat de bewuste man aantoonbaar op weg was naar een afspraak bij het IND-kantoor aan de Turfmarkt. Hij was het Wijnhavengebouw binnengelopen omdat hij dacht dat het een winkelcentrum was terwijl hij tegelijkertijd toevallig aan het bellen was.

De paniek houdt echter aan:

Op 19 oktober is er opnieuw onrust. De beveiliging ziet weer iemand in het pand lopen die als verdacht wordt gekwalificeerd. Beveiligingsbeelden van de man worden rondgemaild. ‘Intern deel ik de beelden van deze incidenten met enkele experts binnen de veiligheids-opleidingen en inlichtingen-experts’, staat in een mail van een medewerker. ‘Ook laat ik de beelden profilen door gecertificeerde profilers. Wat zien we? Is dit alleen vreemd of ook verdacht? Is het alleen afwijkend, of ook dreigend?’

…

Naar aanleiding van die beelden wordt er onderling druk gespeculeerd. De afdeling veiligheidszaken vermoedt dat de mannen verkenners zijn voor een terroristische aanslag. ‘Tot het moment dat een politieonderzoek uitwijst dat mijn mensen en ik ons vergissen, betrachten wij de alertheid dat er een grote (statelijke?) actor is die stelselmatig verkenningen laat uitvoeren. Ik acht het voorstelbaar dat er wordt verkend voor aanslagen omdat als je dat goed wilt doen, je goede intel nodig hebt, verzameld over langere tijd.’

Afijn, de universitaire onveiligheid wordt, in tegenstelling tot bij politie en veiligheidsdiensten, intern wél serieus genomen, en leidt tot allerlei ingrijpende veiligheidsmaatregelen, leest u vooral zelf. Mijn conclusie: het is toch wat met die universitaire beveiligingsdiensten.