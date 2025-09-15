Quote du Jour | BREAKING armoede leidt niet tot werk

BREAKING NEWS! Stop de persen! Er is onderzoek gedaan, beleid geëvalueerd, en er is vastgesteld: als je mensen die heel weinig hebben en niet zo veel mogelijkheden hebben financieel afknijpt om ze ’te prikkelen tot werk’ dan gaan ze daar niet van werken maar worden ze er vooral arm van!!!

Ik snap het, lieve lezer, uw mond hangt open van verbazing (sluit ‘em maar weer, dit staat niet zo fraai) en uw ogen staan wijd open van schok en ongeloof. “Dit kan toch niet zo zijn”, murmelt u nog. Maar het is echt zo. Lees zelf maar:

Wat betreft arbeidsparticipatie vond Regioplan ‘vrijwel geen effecten’ van de maatregel. ‘De ruimte die mensen met een Wajonguitkering ervaren om te reageren op het verlagen van de uitkering is klein’, constateren de onderzoekers. ‘De verlaging van de uitkering voegt voor de mensen die hier niet op kunnen reageren slechts financiële druk toe.’ Volgens Regioplan sluiten de bevindingen aan bij het idee dat financiële prikkels op zichzelf niet direct tot meer arbeidsparticipatie leiden.

Met dank aan Rutte II. En nu nog maar een keer duidelijk is geworden dat dit soort onzin niet werkt: krijgen die arme Wajongers nu het afgepakte stukje van hun uitkering terug? En is het verdorie een keer kláár met dit soort beleid?