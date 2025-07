Kunst op Zondag: cultuurtips voor 4Daagse bezoekers

ACHTERGROND - Dinsdag 15 juli begint de 107de editie van de Internationale Wandel4Daagse van Nijmegen. 45.000 Wandelaars uit 82 landen hebben zich voor deze editie ingeschreven. Ruim een miljoen bezoekers komen in de 4Daagse week naar de Oudste stad van ons land om de lopers een hart onder de riem te steken en/of te genieten van het ruime aanbod aan feestmogelijkheden. Voor Kunst op Zondag selecteerde ik vier cultuurparels om te ontdekken op de route van de 4Daagse.

4 dagen wandelen: 4 dagen kunst kijken

Het routeplan voor de wandelaars is al vele jaren hetzelfde. De eerste dag is de dag van Elst, op de tweede dag verkennen de lopers Wijchen en omgeving. De derde dag wordt als de zwaarste gezien dat is de dag van Groesbeek, in de volksmond de dag van de zevenheuvelen. De laatste dag wordt de dag van Cuijk genoemd, maar dag 4 is dé dag van de feestelijke intocht op de Via Gladiola in Nijmegen. Mijn tips volgen de vier dagen van de lopers, maar je kunt er natuurlijk ook op een ander moment van genieten. Ook na de 4Daagse zijn de genoemde activiteiten nog te bezoeken.

Dag 1 de dag van Elst: Steven’s Skywalk

In alle vroegte verlaten de wandelaars over de Waalbrug de stad in noordelijke richting. De wandelaars lopen afhankelijk van de gekozen afstand door Lent, Bemmel, de Betuwe en Elst. De route terug naar Nijmegen gaat ook weer over de Waalburg. Vanaf de nieuwste attractie van Nijmegen, de Stevens’ Skywalk kun je de wandelaars van ver zien aankomen. De Stevens’ Skywalk is een eenmalige wandeling op bijna 25 meter boven straatniveau over het dak van de iconische St. Stevenskerk in hartje Nijmegen. Na 135 traptreden (of de lift) heb je een prachtig uitzicht over de Waal, de stad en de weide omgeving. Ontdek de rijke geschiedenis van de stad en de kerk, kijk naar de vluchtpogingen van de jonge slechtvalken en zie tevens hoe de wandelaars terugkomen om hun eerste wandeldag te vieren. De entreeprijs voor de Stevens’ Skywalk wordt gebruik voor de restauratie van de kerk.

Je kunt de Stevens’ Skywalk maken tot en met 28 september 2025. Kijk hier voor alle details, verhalen en deze link om je ticket te reserveren.

Dag 2: de dag van Wijchen: Merovingers in Kasteel Wijchen

Twee familieleden uit het Merovingers geslacht, Alarik en Sigrid, vertellen deze zomer hun verhaal in Wijchen. Kasteel Wijchen kent een rijke geschiedenis die begint met een zaaltoren uit het jaar 1000. Dan komen de Heren van Wijchen gevolgd door de familie Van Galen. In 1392 eisen de Heren van Gelre het kasteel op. Na nog enkele wisselingen van eigenaren koopt op 10 juni 1609 prinses Emilia van Oranje Nassau, dochter van Willem van Oranje Nassau het kasteel. Zij noemt haar kasteel Huys Wychen.

Het verhaal van Alrik & Sigrid

Het verhaal van Alarik en Sigrid neemt je mee naar de tijd van de Merovingers een dynastie van Frankische koningen. Zij regeerden van 481 tot 571 n.hr. over een gebied dat er door oorlogen steeds weer anders uitzag. Hun gezag strekte zich uit over delen van Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Er wordt in die dagen heel wat handel gedreven en oorlog gevoerd. In het kielzog van deze activiteiten worden waardevolle spullen meegenomen naar huis. Deze kostbaarheden komen van duizenden kilometers ver, naar boerengemeenschappen zoals de Wijchense nederzetting.

Vragen komen op als: Wie zijn deze Merovingers en hoe komen zij aan zulke rijkdommen van ver? Edelstenen uit India, barnsteen uit de Oostzee en amethist uit het Middellandse Zeegebied worden hierheen gebracht. Ondanks hun rijkdommen en lange regeerperiode worden de Merovingers in 751 onttroond en verdreven door de eerste koning van de Karolingische dynastie: Pepijn de Korte. Lees hier alvast een introductie over de vadsige koningen van de Merovingers.

Rijkdommen van ver, oog in oog met de Merovingers is nog tot en met 20september 2025 te zien in Museum Kasteel Wijchen. Kijk hier voor de details. MK=geldig.

Let op: op woensdag 16 juli 2025 is Kasteel Wijchen gesloten i.v.m. doorkomst 4D.

Dag 3: de dag van Groesbeek – The Colorfield Experience

De meeste wandelaars zien op tegen deze dag, zeker zij die hem voor de eerste keer lopen. Maar gelukkig voor hen zijn het geen zeven heuvels ook al heet de route zo. Net buiten Groesbeek ligt het Vrijheidsmuseum en op het grasveld ernaast vind je The Colorfield Experience. Het thema dit jaar is 80 jaar vrijheid. Tijdens dit gratis kunstproject schilderen ruim driehonderd kunstenaars (uit 19 landen) ter plaatse, in de openlucht 336 panelen. Dit aantal is bewust gekozen omdat dit overeenkomt met het aantal dagen tussen D-Day (6 juni 1944) op de Franse stranden en de capitulatie van Nazi-Duitsland (op 7 mei 1945) in het Franse Reims. Elke kunstenaar laat zien wat vrijheid voor hem of haar betekent. Naast talrijke witte duiven zie ik klaprozen, V-tekens, een straatje in bevrijd Arnhem, surfplanken, migratiestromen, spelende kinderen en een vrouw met een ‘raketje in de zon’.

The Colorfield Performance is nog tot en met 17 september 2025 te ontdekken naast het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Toegang is gratis. Kijk hier voor de details. De namen en dagen waarop de schilders op het terrein aanwezig zijn, vind je in dit overzicht.

Dag 4: de intocht in Nijmegen – Bittere Oogst

Wie de derde dag haalt, is bijna verzekerd van een goede afloop. Zij die veertig kilometer lopen genieten vandaag van het versierde dorp Lienden. Ook de pontonbrug in Cuijk is voor velen een belevenis. Blaren of niet, wie de Via Gladiola haalt, loopt op adrenaline naar de finish aan de Wedren. Net voor de Wedren ligt het Keizer Karelplein en hier vind je het pop-up locatie van Museum het Valkhof. Tot en met eind augustus kun je hier verhalen ontdekken over plantages in Suriname. In de tentoonstelling Bittere Oogst ontdek je hoe dit gedeelde verleden tussen Nederland en Suriname nog steeds in het nu doorwerkt. De video’s en diorama’s informeren je en nodigen je uit om stil te staan bij de prijs van deze oogst en wat we van de geschiedenis kunnen leren.

Diorama Koffieplantage Kerkshoven

Eén van de topstukken in deze tentoonstelling is het diorama (een driedimensionale voorstelling) van koffieplantage Kerkshoven in Sranantongo aan de Warappakreek (Suriname). Gerrit Schouten (1779-1839) heeft dit in 1832 gemaakt in opdracht van plantage-eigenaar Gerard de Putter. Je kijkt naar een idyllische wereld: groene velden, netjes aangelegde paden en een grote koffieopslagloods. In de rivier zie je mensen vissen. Op de kreek vaart een bootje waarin vermoedelijk de directeur strak in pak, trots rechtop zit. Kijkend naar dit beeld weten wij inmiddels meer en beter. In de twee video’s wordt de koloniale geschiedenis met Suriname goed uitgelegd. Wie meer van de geschiedenis van Suriname en onze gedeelde geschiedenis wil weten, raad ik aan het boek Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom te lezen.

Bittere Oogst, een Surinaamse Plantage in Nijmegen is tot een met 31 augustus 2025 te verkennen in de tijdelijke locatie van Museum Valkhof aan het Keizer Karelplein 33 in Nijmegen. Kijk hier voor de details. MK=geldig.

Controleer voor je gaat a.u.b. even extra de openingstijden want tijdens de doortocht- en intocht van de 4Daagse in Nijmegen en de omliggende dorpen, kan het zijn dat de genoemde activiteit gesloten is in verband met de grote drukte. Ik wens alle lopers van de 107de editie van de Internationale Wandel 4daagse veel plezier, goede benen en de bezoekers een mooie tijd in het Rijk van Nijmegen.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst.

© gebruik van de foto’s met dank aan en met toestemming van de genoemde musea, Dirk Hakze/The Colorfield Performance e