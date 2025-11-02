Kunst op Zondag blikt vooruit op Achterhoeks Museumweekend

Van 14 tot en met 16 november wordt het eerste Museumweekend in de Achterhoek georganiseerd. Maar liefst 21 musea verdeeld over de gehele Achterhoek zetten hun deuren dat weekend open. Naast lopende exposities worden er allerlei workshops aangeboden: van wandelen tot aan tafel met Nadia Zerouali in Museum STAAL (Almen) en van een rondleiding in Museum MORE (Gorssel) met Eus tot journalist voor een dag in het Nationaal Museum voor de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo. Voor Kunst op Zondag legde ik mijn oor te luister om te ontdekken waarom het extra leuk is om in het weekend van 14 t/m 16 november naar de Achterhoek te komen.

Musea, kastelen en boerderijen

Sinds ik weer in de Achterhoek woon, maak ik met mijn partner regelmatig een verkenningstocht om ‘de nieuwe’ Achterhoek te leren kennen. Ik vertrok hier op mijn 18de en kwam hier ruim veertig jaar later in 2019 opnieuw wonen. Vond ik het hier op mijn 18de op z’n zachtst gezegd saai, nu verrast de streek me steeds weer. Het aantal musea is enorm gegroeid en de kwaliteit ook. Zo zijn enkele boerderijen, kerken en landhuizen nu getransformeerd tot een museum. De kerk in Groenlo is nu het Nationaal Museum van de Tachtigjarige Oorlog. Het in Amsterdamse stijl gebouwde Postkantoor van Doetinchem is nu het Stadsmuseum. Als je wilt weten waar cultuurliefhebbers de mosterd halen kun je het mosterd museum in Doesburg bezoeken of hier de site van Musea Achterhoek bekijken.

Hanzesteden Doesburg & Zutphen

Als je naar Hanzestad Doesburg afreist heb je daar de keuze uit een bezoek aan het Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek Museum, het Openbaar Vervoer- & Speelgoedmuseum of Museum Lalique met een rijke collectie aan art nouveau kunst. In het Lalique museum worden tijdens het museumweekend speciale kunstcolleges gegeven, is er voor kinderen een speurtocht en kun je je kunstkennis testen in een speciale kunstquiz.

In de iets verderop gelegen Hanzestad Zutphen zijn er rondleidingen in de Walburgiskerk en de unieke bibliotheek van de Librije Zutphen. In het Stedelijk Museum kun je op zaterdag 15 november een reis door de tijd maken en verschillende personages ontmoeten. Onder hetzelfde dak vind je Museum Henriette Polak. Hier kun je de collectie op een interactieve manier leren kennen.

Bredevoort en Aalten

De Achterhoek is vrij uitgestrekt en biedt op allerlei plekken weer verrassende mogelijkheden. In Aalten ontdekten we naast het Nationaal Onderduikmuseum Aalten (Night at the museum op 15 november) ook het Theepottenmuseum. De collectie van dit museum omvat duizenden grappige en fantasierijke modellen in de vorm van gebruiksartikelen, dieren, politici en voertuigen. Het zijn echte kunstwerken en niet bedoeld voor gebruik. Op zaterdagmiddag 15 november treedt de Achterhoekse singer-songwriter Tim van de Sande hier voor je op.

Achterhoeks Openluchtmuseum Lievelde

Ook in de omgeving ligt het Achterhoeks Openluchtmuseum van Lievelde. Hier wordt op zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 een spannende Groezeltocht voor jong en oud aangeboden. Je loopt door het park dat voor de gelegenheid feeëriek verlicht wordt. Boer Kots vertelt er spannende verhalen en wie weet ontmoet je de beroemde Achterhoekse Witte Wieven.

Ook de Museumnacht in Winterswijk

Naast deelname aan het eerste museumweekend in de Achterhoek, organiseert Winterswijk op zaterdagavond 15 november ook een Museumnacht. Tussen 20.00 en 01.00 ’s nachts zijn er drie musea in Winterswijk open: Van kunst in Museum Villa Mondriaan tot treintechniek in Transit Oost. Daarna kun je heerlijk relaxen in de Museumfabriek tijdens de vertoning van oude filmbeelden van Winterswijk. Het vervoer tussen de drie locaties wordt verzorgd door de borrelbus. Hier vind je alle details. Als je dit te druk vindt, is er op vrijdagmorgen 14 november een sessie mindful kunstkijken in het voormalige woonhuis van Piet Mondriaan, Villa Mondriaan.

Als je naar Winterswijk rijdt, kom je langs Bredevoort. De Koppelkerk in het centrum van dit rustieke Achterhoekse dorp is een vrijplaats voor kunst en cultuur. Je kunt tijdens het museumweekend de lopende expositie zelfstandig bekijken. Voor liefhebbers zijn er op de drie museumdagen ’s middags tussen 14.00 en 16.0 uur ook speciale rondleidingen.

Het eerste Museumweekend in de Achterhoek

Dus: Of je nu een kunstliefhebber bent, een geschiedenisfanaat of gewoon op zoek bent naar een gezellig uitje: er valt van alles te ontdekken tijdens het eerste Museumweekend in de Achterhoek van 14 tot en met 16 november. Hier vind je alle deelnemende musea en het aanbod van hun activiteiten.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van de genoemde musea en kunstenaars.

Deelnemende plaatsen en musea:

Doesburg: Lalique Museum, Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum en Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek Museum; Laren: Huis Verwolde; Vorden: Kasteel Vorden; Zutphen: Walburgiskerk en de Librije, Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum Zutphen; Gorssel: Museum MORE; Almen: Museum STAAL; Doetinchem: Stadsmuseum; Groenlo: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog; Eibergen; Museum de Scheper; Borculo: Museum de Leppenburgge en het Brandweermuseum; Megchelen: Huis Landfort: Bredevoort; Koppelkerk; Aalten: Theepottenmuseum en het Nationaal onderduikmuseum Aalten; Lievelde: Achterhoeks Openluchtmuseum; Winterswijk: Villa Mondriaan, de Museumfabriek en Transit Oost.