Closing Time – ICE Fuck You 🇺🇲 !

Een gezicht en een naam, en nu 2 gezichten en namen, en het is moord. Politiek strategische moord. Om macht te laten zien, terreur te zaaien. Chaos en afleiding. Niks meer over de Epstein files.

En om nog iets kunnen voelen, dat zijn die afgestompte losers bij ICE. Nazi’s zijn het die een harde krijgen van macht en god weet wat er in die ICE detentiecentra afspeelt.

Het enige wat we nu zien van Palestina zijn foto’s, een skyline van architectuur. Geen namen of beelden of gezichten van al die vermoorde mensen. En het gaat maar door. Soedan, ook zo anoniem. En wij schieten niemand te hulp. Oekraïne dan wel maar dat duurt ook maar.

Dit had zo’n andere wereld kunnen zijn.